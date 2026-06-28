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موسیقی آخرین بدرقه منتشر شد+صوت

موسیقی آخرین بدرقه منتشر شد+صوت
کد خبر : 1805702
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قطعه موسیقی «وداع» با آهنگسازی حبیب خزایی‌فر در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب منتشر شد و برنامه «رزم‌آهنگ» روایتگر موسیقی و سرود مقاومت از شبکه افق سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، قطعه موسیقی «وداع» با آهنگسازی حبیب خزایی‌فر روایتی موسیقایی از اندوه فراق و حماسه مقاومت است که برای بدرقه آقای شهید ایران ساخته شده است. 

همچنین این اثر با روایتی موسیقایی از اندوه وداع، حماسه ایستادگی و شکوه مقاومت، به مناسبت بدرقه رهبر شهید انقلاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. 

خزایی‌فر که پیشتر موسیقی آثار ماندگاری در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و سینمای استراتژیک را خلق کرده، در «وداع» نیز تلاش کرده با زبان موسیقی، احساس فقدان، عظمت ایثار و امتداد راه رهبر شهید را به تصویر بکشد. 

سازمان هنری رسانه‌ای اوج پیش از این نیز قطعه «سیدالامه» با آهنگسازی کارن همایونفر را همزمان با مراسم تشییع شهید سیدحسن نصرالله تولید و منتشر کرده بود، قطعه «وداع» در ادامه مجموعه آثار هنری این سازمان در پاسداشت شهدای مقاومت و شخصیت‌های اثرگذار جهان اسلام تولید شده است. 

«وداع» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و تولیدشده در مرکز موسیقی «مأوا» است. برای شنیدن قطعه اینجا مراجعه کنید.

 

 

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