انتصاب «محمّد دهقانی» به مدیریّت بخش ادبیّات فارسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، در متن حکم صادره چنین آمده است:

جناب آقای دکتر محمّد دهقانی

با عرض سلام، به موجب این ابلاغ و با توجّه به سوابق تحسین‌برانگیز علمی جنابعالی، به مدیریّت بخش ادبیّات فارسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی) منصوب می‌شوید. خداوند بزرگ شما را مشمول عنایت خود قرار دهد.

کاظم موسوی بجنوردی

٣١ خرداد ١۴٠۵

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