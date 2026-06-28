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انتصاب «محمّد دهقانی» به مدیریّت بخش ادبیّات فارسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

انتصاب «محمّد دهقانی» به مدیریّت بخش ادبیّات فارسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
کد خبر : 1805683
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رئیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی در پی فقدان زنده‌یاد «اصغر دادبه» که از ابتدای تابستان ١٣٧٨ تا هنگام درگذشت در پنجم فروردین ١۴٠۵، مدیر بخش ادبیّات این نهاد دانشنامه‌نگاری بود، بنا به معرّفی و توصیّۀ «سیّدفتح‌الله مجتبائی»، مشاور عالی بخش ادیان و عرفان مرکز، «محمّد دهقانی» را به جایگزینی او منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، در متن حکم صادره چنین آمده است:

جناب آقای دکتر محمّد دهقانی

با  عرض سلام، به موجب این ابلاغ و با توجّه به سوابق تحسین‌برانگیز علمی جنابعالی، به مدیریّت بخش ادبیّات فارسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی) منصوب می‌شوید. خداوند بزرگ شما را مشمول عنایت خود قرار دهد.

کاظم موسوی بجنوردی

٣١ خرداد ١۴٠۵

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