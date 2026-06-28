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پیام تسلیت رئیس حوزه هنری برای درگذشت سیمیندخت وحیدی

پیام تسلیت رئیس حوزه هنری برای درگذشت سیمیندخت وحیدی
کد خبر : 1805600
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محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، متن پیام محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی بدین شرح است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی فرهیخته شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی، سرکار خانم سیمین‌دخت وحیدی، ضایعه‌ای تلخ برای شعر متعهد، جامعه فرهنگ و هنر ایران و خانواده حوزه هنری انقلاب اسلامی است. 

زنده‌یاد سرکار خانم سیمین‌دخت وحیدی از نسل نخست شاعرانی بود که شعر را با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیوند زد و عمر پربار خویش را صادقانه در مسیر اعتلای شعر متعهد سپری کرد. سال‌های حضور مؤثر، صمیمانه و الهام‌بخش او در حوزه هنری، تنها به سرودن شعر و حضور در محافل ادبی محدود نماند؛ او با صبوری، مهر و دغدغه‌مندی، نقشی مادرانه در پرورش و بالندگی نسل‌های پی‌درپی شاعران انقلاب اسلامی ایفا کرد و با معلمی و همراهی در استواری و تداوم جریان ادبی اتقلاب اسلامی سهمی ماندگار بر جای گذاشت. 

بی‌تردید، نام و یاد این بانوی فرهیخته، نه تنها در تاریخ شعر انقلاب اسلامی، بلکه در حافظه فرهنگی ایران و خاطره جمعی حوزه هنری ماندگار خواهد ماند و چراغی که او با مهر، معرفت و سال‌ها مجاهدت فرهنگی در محفل شعر انقلاب برافروخت، به همت شاگردانش همچنان فروزان خواهد ماند. 

اینجانب، درگذشت این شاعر ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه ادبی کشور، اهالی فرهنگ و هنر و همه دوستداران شعر انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همنشینی با حضرت سیدالشهدا (ع) و اولیای الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت دارم.»

 

انتهای پیام/
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