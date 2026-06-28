مراسم رونمایی از کتاب یادنامه شهید سیدکمال خرازی؛
جابری انصاری: شهید خرازی را نماد فضیلتهای فراموش شده میدانم
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان اینکه شهید خرازی را نمادی از فضیلتهای فراموش شده میدانم، گفت: به نام فضیلتهای فراموش شده، کتابهایی نوشته شده است و به این دلیل دوست داشتم که ادای دین کوچکی در ایرنا و ایران برای او انجام دهیم.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، حسین جابریانصاری روز شنبه هفتم تیر در مراسم رونمایی از کتاب یادنامه شهید سیدکمال خرازی اظهار کرد: شهید خرازی از سه فضیلتهای فراموش شده در نهایت کمال برخوردار بود. یکی فضلیتها سکوت است، یکی از بحرانهای ما در سیاست خارجی هم این موضوع است. شهید خرازی از این فضیلت برخوردار بود. حتی گفتوگو در ایرنا را نمیپذیرفت و این فضیلت بزرگی است.
وی افزود: فضیلت دوم، خواندن بود؛ شهید خرازی از مسئولان کشور بود که کتاب میخواند، البته رهبر شهید انقلاب نماد کتابخوانی بودند. فضیلت سوم، زیست مسلمانی اوست، باید بدانیم قناعت به معنی فقر نیست. او امکانات داشت و در قناعت مسلمانی زندگی میکرد.
وی درباره یادنامه «شهید دکتر کمال خرازی» توضیح داد: این کتاب کار کوچک و متواضعانه است، با اینکه با شهید خرازی همکاری نداشتم اما بر سر سفره پدر و مادر آموختم که قدردان بزرگان و پیشکسوتان باشم. شهید خرازی نقش اساسی در شکلگیری ایرنا داشت و نزدیک یک دهه در ایرنا فعال بودند و همچنین در سیاستخارجه هم نکات آموختنی بسیاری در دوران فعالیتشان دارم.