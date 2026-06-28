چاووشخوانی گیلانیها و سنج و دمام جنوبیها در خیمه هنر
در دومین روز از برنامه هنری «خیمه هنر» مجموعهای متنوع از برنامههای موسیقی که از چاووشخوانان گیلانی تاسنج و دمامنوازی جنوبیها را در بر میگیرد برای مخاطبان به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در دومین روز از برنامه هنری خیمه هنر که به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت ۱۰ شب در فضای باز تئاتر شهر برگزار میشود، هنرمندان موسیقی در شاخههای مختلف به روی صحنه میروند.
اجرای اول این برنامه که از ساعت ۱۸:۴۵ آغاز میشود به گروه «آوای ساحل» اختصاص دارد که طی آن مراسمسنج و دمام نوازی را اجرا میکنند و در ادامه نیز در ساعت ۱۹ گروه سرود «آوای حرم» به صحنه میرود.
اجرای موسیقی نواحی «چاووشخوانی – گیلان» از ساعت ۲۱:۱۵، برنامه ارکستر سازهای بادی ساعت ۲۱:۳۰ و سوگخوانی هنرمندان موسیقی ایران با اجرای علی ایلمان در ساعت ۲۱:۴۵ برگزار خواهد شد.
در کنار برنامههای موسیقی، مجلس پردهخوانی «زهیربن قین» با هنرمندی محمدرضا معجونی ساعت ۱۹:۳۰، مجلس تعزیه «شهادت مسلم» به سرپرستی علی عزیزی از گرمسار ساعت ۲۰ و شعرخوانی شاعران عاشورایی با اجرای ناصر فیض و علی داوودی ساعت ۲۱ اجرا میشود.
نمایشگاه آثار برگزیده نخستین رویداد «خیمه هنر» و پرده نگاری برگزیده عاشورایی در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر، کارگاه تولید و همآفرینی آثار خوشنویسی اشعار رهبر شهید، نمایشگاه آثار نقاشی و پرده نگاری عاشورایی توسط هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی نیز از دیگر برنامههایی است که در این ویژه برنامه اجرا خواهد شد.
دومین دوره از محفل عاشورایی «خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۷ تا ۱۶ تیرماه با همراهی دفتر موسیقی، اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر توسعه آموزشهای هنری، انجمن موسیقی ایران، انجمن، هنرهای نمایشی ایران، موسسه نوسعه هنرهای تجسمی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه تئاتر شهر، بنیاد امام رضا (ع)، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، شهرداری منطقه ۱۱ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار میشود.