نمایش کودک «میخوام به دنیا بیام» اجرا میشود
نمایش کودک و نوجوان «میخوام به دنیا بیام» به نویسندگی و کارگردانی بهناز مهدیخواه از ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در پلاتو آینه مرکز تولیدات تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، «میخوام به دنیا بیام» به کارگردانی و نویسندگی بهناز مهدیخواه و تهیهکنندگی امید انصاری از تولیدات این مرکز از ۱۰ تیرماه در پلاتو آینه به اجرا میپردازد.
بهناز مهدیخواه و رها آویژه اجراگران این نمایش هستند.
در خلاصه این نمایش آمده است: «روز تولد مادر، اول بهار است و حنا تصمیم میگیرد کنار یک ساحل پرهیاهو برای مادر جشن تولد بگیرد. مادر خاطره به دنیا آمدنش را توسط عروسکهایی که از دل کیک تولد بیرون میآیند رویاپردازی میکند. بعد آنها کمکم شاهد تولدهای عجیب و بامزه در همان حوالی ساحل و صخرهها هستند که هر لحظه آنها را غافلگیر میکند.»
این نمایش به سفارش خانه نمایش امید (حوزه هنری کودک و نوجوان) تولید شده است.
نمایش کودک و نوجوان «میخوام به دنیا بیام» از ۱۰ تیرماه ساعت ۱۶ در روزهای آخر هفته (چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه) در پلاتو آینه مرکز تولیدات تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به سایت تیوال به آدرس https://www.tiwall.com/s/born4 مراجعه یا با شماره ۰۹۹۱۷۸۶۸۰۳۷ تماس بگیرند.