اجرای نمایش «نیمه تاریک ماه» آغاز شد
اجرای نمایش «نیمه تاریک ماه» به طراحی و کارگردانی داوود بنیاردلان از امشب آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، بلیت فروشی دور پنجم اجرای نمایش درام کمدی «نیمه تاریک ماه» به طراحی و کارگردانی داوود بنیاردلان در سایت فیدیبو آرت آغاز شد. این نمایش از امشب، یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) روی صحنه میرود.
هماکنون بلیت اجراهای یکشنبه ۷ تیر تا جمعه ۱۲ تیرماه در فیدیبو آرت در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
«نیمه تاریک ماه» تاکنون بیش از ۱۰۰ مرتبه در چهار شهر مختلف روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان همراه بوده است.
این نمایش در ژانر درام – کمدی و اقتباسی از فیلم سینمایی «غریبههای کامل» است. داستان این اثر با نگاهی به روابط انسانی و چالشهای زندگی امروز، روایتگر چند زوج جوان است که برای صرف شام دور هم جمع میشوند؛ شبی که با آشکار شدن رازهایی پنهان، تصور آنها از یک زندگی آرام و عاشقانه دستخوش تغییر میشود.
مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، بهزاد عمرانی، الهه حسینی، سیاوش صفاریانپور، مژده محمدی و اهورا نیازی بازیگران این نمایش هستند.
برخی از عوامل «نیمه تاریک ماه» عبارتند از طراح و کارگردان: داوود بنیاردلان، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: آرنیکا محرابیان، دستیار کارگردان: آشا بیکوردی، طراح نور: فرشاد نصیری، انتخاب موسیقی: بهزاد عمرانی، طراحان گرافیک: مهدی فدوی و آذر بامروت، ساخت موشن: عرفان زردهی (استودیو بهمن)، ساخت تیزر: رویا جمالو، دستیار لباس: ریحانه نعمتی، دستیار صحنه: راجا بیلا و دیزاین صحنه: استودیو رست.
علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به صفحه نمایش «نیمه تاریک ماه» در سایت فیدیبو آرت به آدرس https://art.fidibo.com/ مراجعه کنند.