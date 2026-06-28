اجرای نمایش «نیمه تاریک ماه» آغاز شد

به گزارش ایلنا، بلیت‌ فروشی دور پنجم اجرای نمایش درام کمدی «نیمه تاریک ماه» به طراحی و کارگردانی داوود بنی‌اردلان در سایت فیدیبو آرت آغاز شد. این نمایش از امشب، یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) روی صحنه می‌رود.

هم‌اکنون بلیت اجراهای یکشنبه ۷ تیر تا جمعه ۱۲ تیرماه در فیدیبو آرت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

«نیمه تاریک ماه» تاکنون بیش از ۱۰۰ مرتبه در چهار شهر مختلف روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان همراه بوده است.

این نمایش در ژانر درام – کمدی و اقتباسی از فیلم سینمایی «غریبه‌های کامل» است. داستان این اثر با نگاهی به روابط انسانی و چالش‌های زندگی امروز، روایتگر چند زوج جوان است که برای صرف شام دور هم جمع می‌شوند؛ شبی که با آشکار شدن رازهایی پنهان، تصور آن‌ها از یک زندگی آرام و عاشقانه دستخوش تغییر می‌شود.

مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، بهزاد عمرانی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، مژده محمدی و اهورا نیازی بازیگران این نمایش هستند.

برخی از عوامل «نیمه تاریک ماه» عبارتند از طراح و کارگردان: داوود بنی‌اردلان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: آرنیکا محرابیان، دستیار کارگردان: آشا بیک‌وردی، طراح نور: فرشاد نصیری، انتخاب موسیقی: بهزاد عمرانی، طراحان گرافیک: مهدی فدوی و آذر بامروت، ساخت موشن: عرفان زردهی (استودیو بهمن)، ساخت تیزر: رویا جمالو، دستیار لباس: ریحانه نعمتی، دستیار صحنه: راجا بیلا و دیزاین صحنه: استودیو رست.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «نیمه تاریک ماه» در سایت فیدیبو آرت به آدرس https://art.fidibo.com/ مراجعه کنند.

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