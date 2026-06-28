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احیای جشنواره «رِسا»؛ رقابت تخصصی روابط عمومی‌ها پس از ۱۰ سال وقفه

احیای جشنواره «رِسا»؛ رقابت تخصصی روابط عمومی‌ها پس از ۱۰ سال وقفه
کد خبر : 1805436
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هیئت علمی، هیئت انتخاب و هیئت داوران چهارمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان «رِسا» معرفی شدند؛ رویدادی تخصصی که پس از یک دهه وقفه، با هدف ارتقای جایگاه روابط عمومی، سنجش حرفه‌ای عملکرد واحدهای ارتباطی و شناسایی الگوهای موفق در این سازمان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، چهارمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان «رِسا» به همت معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی این سازمان در حال برگزاری است. این رویداد تخصصی در راستای سیاست‌های راهبردی سازمان برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، شناسایی و معرفی الگوهای موفق، تقویت تعاملات حرفه‌ای و توسعه دانش روابط عمومی طراحی شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آثار و مستندات ارسالی در هفت محور تخصصی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و عملکرد روابط عمومی‌های مراکز، فرهنگسراها، مدیریت‌ها و واحدهای تابعه سازمان از سوی هیئت‌های انتخاب و داوری بررسی می‌شود.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرد مهلت ارسال آثار و مستندات از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۶ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه اختصاصی جشنواره به نشانی زیر ثبت و بارگذاری کنند:

https://jashnvareh.farhangsara.ir/resa/

هیئت علمی و شورای سیاست گذاری

 مهدی باقریان، سید غلامرضا کاظمی دینان، اکبر نصراللهی، جواد قاسمی، سید شهاب سیدمحسنی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی

اعضای هیئت داوران جشنواره «رِسا»

فرشید شکیبا، محمدرضا نجارزاده، حمیدرضا زندی، مریم سلیمی و مهدی عرفاتی.

اعضای هیئت انتخاب جشنواره «رِسا»

حسین حقیقت‌پور، محمد عرفانی، زینب شکوهی، غلامرضا بختیاری، سعید ساداتی، سوفیا صوفی، محمدحسین امیری و رضا صفایی‌نژاد.

جشنواره «رِسا» تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حوزه ارتباطات و رسانه، ضمن ایجاد بستری برای ارزیابی علمی و حرفه‌ای عملکرد روابط عمومی‌ها، زمینه تبادل تجربه، انتقال دانش و ارتقای استانداردهای ارتباطی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را فراهم کند.

گفتنی است، آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره «رِسا» روز ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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