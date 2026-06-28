به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ابراهیم جلیلی یکشنبه ۷ تیر، در بازدید از تأسیسات گردشگری ملایر به ظرفیت‌های گردشگری ملایر اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ تأسیسات گردشگری از جمله هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، سفره‌خانه سنتی، متل، دفتر خدمات مسافرتی و مجتمع بین‌راهی در شهرستان فعال است که ظرفیت اقامتی بیش از ۱۰۰ اتاق و ۴۰۰ تخت را فراهم کرده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر افزود: در سه ماه نخست امسال، ۳۳۶ هزار و ۵۴۶ گردشگر وارد ملایر شده‌اند که بیش از پنج هزار نفر از آن‌ها در مراکز اقامتی رسمی اسکان یافته‌اند.

او با تأکید بر جایگاه راهبردی صنایع‌دستی در توسعه گردشگری شهرستان، بیان کرد: ۲۱ رشته فعال صنایع‌دستی با حضور ۱۲ هزار و ۳۵۰ هنرمند در ملایر مشغول به کار هستند که این تعداد معادل ۲۷ درصد از هنرمندان صنایع‌دستی استان همدان است و اشتغال غیرمستقیم این بخش نیز حدود ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

جلیلی با اشاره به ثبت دو عنوان ملی منبت و مرواربافی و یک عنوان جهانی مبلمان منبت برای ملایر، به وجود بیش از ۶ هزار کارگاه و ۶۰۰ فروشگاه و نمایشگاه مبلمان منبت در این شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون دو مهر اصالت یونسکو و ۱۹ نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی برای هنرمندان ملایری به ثبت رسیده که هشت مورد آن در دوره اخیر کسب شده و ملایر را در این حوزه سرآمد استان کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر در پایان به حمایت‌های مالی از صنعتگران اشاره و اظهار کرد: در قالب تسهیلات بنیاد علوی، بنیاد برکت، مشاغل خانگی و تسهیلات وزارتخانه، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

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