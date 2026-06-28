به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، عمادالدین فاطمی‌زاده با اشاره به راهبرد توسعه آموزش هوش مصنوعی از مدارس تا دانشگاه‌ها، بر اهمیت گسترش آموزش‌های مرتبط با این فناوری در کشور تأکید کرد و گفت: آینده اقتصاد، صنعت و فناوری جهان به شدت تحت تأثیر هوش مصنوعی خواهد بود؛ از این رو توسعه آموزش این حوزه باید از سطوح پایه آغاز شود و با برنامه‌ریزی منسجم تا دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی ادامه یابد.

وی اظهار کرد: توسعه سواد هوش مصنوعی در مدارس، آموزش معلمان، گنجاندن مباحث مرتبط در برنامه‌های دانشگاهی و تقویت مهارت‌های تخصصی دانشجویان از الزامات توسعه این فناوری در کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش توان حل مسائل کشور و ارتقای رقابت‌پذیری فناوری‌های بومی باشد.

فاطمی‌زاده با اشاره به برنامه‌های حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این حوزه افزود: برنامه‌های آموزش و ترویج هوش مصنوعی در سال جاری با قوت ادامه خواهد یافت و تلاش می‌شود در قالب برنامه‌های مختلف، متناسب با ظرفیت و توانمندی موجود، زمینه گسترش آموزش هوش مصنوعی در مدارس و بهره‌مندی فرهنگیان از دوره‌های آموزشی و بازآموزی فراهم شود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با اشاره به سایر برنامه‌های سال جاری ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، گفت: اجرای کامل تعهدات پروژه‌های مصوب سال گذشته، تقویت نظارت بر روند اجرای طرح‌ها، حمایت از تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی دستاوردها، تسهیل بهره‌مندی شرکت‌ها و دانشگاه‌ها از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی و برنامه‌ریزی برای اجرای حمایت‌های جدید متناسب با بودجه‌های ابلاغی، از مهم‌ترین محورهای فعالیت ستاد در سال جاری است.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از برنامه‌های آموزشی و ترویجی حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های آموزش و ترویج متوقف نخواهد شد. طرح «ایران دیجیتال» که قرارداد آن در سال گذشته منعقد شده است، طبق برنامه تا شهریورماه ادامه خواهد یافت.

فاطمی‌زاده افزود: آموزش معلمان نیز در چارچوب همکاری با وزارت آموزش و پرورش آغاز خواهد شد و تلاش شده است زمان‌بندی اجرای دوره‌ها به گونه‌ای باشد که فرهنگیان بتوانند از مزایای آموزشی و امتیازات بازآموزی این دوره‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با اشاره به اینکه توسعه سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن پیشرفت هوش مصنوعی در کشور است، گفت: سیاست معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در سال جاری، حرکت هم‌زمان در دو مسیر توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی است تا ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه پردازش، پژوهش و فناوری به تربیت متخصصان و تولید محصولات کاربردی منجر شود.

وی افزود: در همین راستا، حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، توسعه رویدادهای ترویجی، تقویت همکاری با دانشگاه‌ها، مدارس، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید محتوای آموزشی بومی، شناسایی و هدایت استعدادهای جوان و گسترش دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به ابزارها و زیرساخت‌های مورد نیاز، از مهم‌ترین برنامه‌های ستاد در سال جاری به شمار می‌رود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ادامه داد: ایجاد پیوند میان آموزش، پژوهش و صنعت، یکی دیگر از اولویت‌های این ستاد است تا آموزش‌های ارائه‌شده متناسب با نیازهای واقعی کشور طراحی شود و دانش‌آموختگان بتوانند در حل مسائل ملی، توسعه محصولات هوشمند و ارتقای توان رقابتی شرکت‌های فناور نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه هوش مصنوعی، گفت: آشنایی اقشار مختلف جامعه با فرصت‌ها، کاربردها و ملاحظات این فناوری، زمینه استفاده مسئولانه و مؤثر از هوش مصنوعی را فراهم می‌کند و از همین رو، توسعه فعالیت‌های ترویجی در کنار آموزش‌های تخصصی، یکی از محورهای ثابت برنامه‌های ستاد خواهد بود.

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