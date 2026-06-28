به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زبیر علی خان و سید احسن کاظمی، رئیس شرکت عمرانی معمار از منطقه کشمیر آزاد ضمن حضور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، با حسین چاقمی، وابسته فرهنگی، دیدار کردند.

چاقمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، گفت: رهبر شهید ایران همواره مسئله کشمیر را یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌دانست و بارها درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.

وی افزود: مواضع ایشان همواره بر حمایت از حقوق مردم کشمیر و دفاع از مسلمانان این منطقه استوار بود و مسئله کشمیر را در کنار فلسطین، عراق و افغانستان از مسائل مهم جهان اسلام می‌دانست.

چاقمی با اشاره به ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: در روز عاشورا، بهترین انسان‌ها، یعنی امام حسین (ع)، توسط بدترین و شقی‌ترین افراد به شهادت رسیدند و از آنجا که بر اساس آیه شریفه «وَتِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ»، تاریخ همواره تکرار می‌شود، در عصر حاضر نیز بهترین انسان‌ها؛ سید علی خامنه‌ای، توسط بدترین آدم‌ها یعنی دونالد ترامپ، به شهادت رسید. در واقعه عاشورا، افرادی چون سنان، خولی و شمر در قتلگاه حضور داشتند. سنان و خولی جرأت نکردند سر مبارک حضرت سیدالشهدا (ع) را از بدن جدا کنند اما شمر آن‌قدر شقی و لعین بود که این جسارت را به خود داد.

وابسته فرهنگی کشورمان ادامه داد: در این زمانه نیز، اگرچه رؤسای جمهور پیشین آمریکا همچون بایدن، اوباما و بوش می‌توانستند چنین اقدامی انجام دهند، اما این ترامپ بود که در شقاوت و پستی گوی سبقت را از دیگران ربود و دست به شهادت حاج قاسم سلیمانی و رهبر امت زد.

سید احمد کاظمی، از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشمیر آزاد پاکستان و اهل شهر راولاکوت با اشاره به سابقه طولانی جایگاه ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی مردم کشمیر و نیز بررسی ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی ایران در فضای پساجنگ، اظهار کرد: شهادت رهبر امت و پایداری جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ای در جوامع، به ویژه در کشمیر، تأثیرگذار بوده است که امروز در تمامی محافل کشمیر از شجاعت و پایمردی رهبر ایران سخن گفته می‌شود. اهل تسنن در این زمینه پیشگام هستند و بسیاری از تفرقه‌ها و نزاع‌های مذهبی نیز به برکت خون این شهید مرتفع شده است.

وی با اشاره به واکنش گسترده مردم کشمیر نسبت به تحولات اخیر منطقه و شهادت قائد امت، بیان کرد: مردم کشمیر، اعم از شیعه و سنی، زن و مرد و کودک که اکثریت جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند، پس از شنیدن خبر شهادت رهبر مقاومت، به ویژه در منطقه راولاکوت کشمیر، به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی، آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همبستگی خود را با آرمان‌های مقاومت اعلام کردند.

سید احمد کاظمی افزود: آنچه در این حرکت مردمی اهمیت ویژه‌ای داشت، عبور مردم از مرزبندی‌های مذهبی و فرقه‌ای بود؛ به گونه‌ای که اقشار مختلف جامعه کشمیر، با نگاهی فراتر از اختلافات مذهبی، ارادت خود را نسبت به قائد شهید و همچنین جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده نفوذ معنوی گفتمان مقاومت و جایگاه ویژه ایران در میان ملت‌های منطقه است.

زبیر علی خان پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف را تبریک گفت و اظهار کرد: در شرایط کنونی، افکار عمومی منطقه بیش از گذشته آماده شنیدن و پذیرش روایت‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران است و به ویژه پس از تحولات اخیر و شهادت مظلومانه رهبر مقاومت، زمینه مناسبی برای معرفی دیدگاه‌های ایران در سطح منطقه و جهان فراهم شده است.

وی پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای برای معرفی توانمندی‌های کشور بهره بیشتری ببرد و همانند بسیاری از کشورهای جهان، گروهی از تولیدکنندگان محتوا و چهره‌های رسانه‌ای را به کشورهای مختلف اعزام کند تا ضمن انعکاس واقعیت‌های آن کشورها، ظرفیت‌ها، فرهنگ، پیشرفت‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را نیز به مخاطبان جهانی معرفی کنند.

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