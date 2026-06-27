اضافه شدن بخش ویژه «روایتِ وداع» به چهاردهمین دوسالانه عکس رضوی
دبیر هنری جشنواره، با تاکید بر رسالتِ تاریخی و اجتماعیِ هنر عکاسی، از گشایشِ فصلی تازه در این رویداد خبر داد و اعلام کرد: بخش ویژه «روایتِ حماسه، ایثار و وداع»، با محوریتِ ثبتِ قابهای ماندگار از شهدای جنگ رمضان و تشییع تاریخی رهبر شهید، رسماً به فراخوان جشنواره افزوده شد.
به گزارش ایلنا، بهارک زرگروفا ضمن تشریح ابعاد هنری، مفهومی و ضرورتِ اضافه شدن این بخشِ جدید به ساختار جشنواره اظهار داشت: «هنر در اصیلترین شکل خود، آینهی تمامنمایِ روزگار و حافظهیِ بیدارِ یک ملت است. عکاسانِ دغدغهمند ما در روزهای سخت اما باشکوهِ جنگ رمضان و در اقیانوسِ خروشانِ وداع با رهبر شهید، تنها یک تماشاگر نبودند؛ آنها با لنزِ دوربینهایشان، اندوهِ مقدس، حماسهها و ایستادگیِ بیبدیلِ یک امت را در تاریخ جاودانه کردند. رسالت ما در دبیرخانه هنری این است که نگذاریم این اسنادِ ارزشمندِ بصری در آرشیوها پنهان بمانند.»
زرگروفا با اشاره به اینکه هنرِ عکاسی میتواند راویِ صادقِ این سوگِ ملی باشد، افزود: «ما در بررسیهای شورای سیاستگذاری به این نتیجه رسیدیم که دوسالانه عکس رضوی به عنوان یک رویدادِ جریانساز، باید بستری برای نمایشِ این عظمت باشد. هدف ما در بخش ویژه، گردآوری و ارزشگذاریِ مستندترین، خلاقانهترین و عمیقترین نگاههای عکاسانه به این رویدادهای تاریخساز است.»
رقابتِ حرفهایها و موبایلیها در کنار هم
دبیر هنری چهاردهمین دوسالانه عکس رضوی در خصوص مقررات شرکت در این بخشِ تازه تاسیس توضیح داد: «با توجه به گستردگیِ حضورِ مردمی در این رویدادها، شرکت در بخش ویژه برای تمامی عکاسانِ مستند، خبری و همچنین عموم مردمی که با دوربینِ موبایلِ خود لحظاتِ نابی را ثبت کردهاند، آزاد است.
هر هنرمند میتواند حداکثر ۵ فریم تکعکس که دارای قدرتِ روایتگری و استانداردهای بصری است را به دبیرخانه ارسال نماید.»
جوایز ویژه برای راویان حماسه
زرگروفا در پایانِ سخنان خود، با تاکید بر نگاهِ ویژهی هیئت داوران به آثار این بخش، از اختصاصِ جوایزِ مستقل و ارزنده خبر داد و خاطرنشان کرد: «به پاس قدردانی از هنرمندانی که راویِ این روزهایِ بزرگ بودهاند، جوایز این بخش به صورت مجزا اهدا خواهد شد؛ بر این اساس، تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون تومان به نفر اول، ۲۰ میلیون تومان به نفر دوم، ۱۰ میلیون تومان به نفر سوم و ۵ میلیون تومان به اثر شایسته تقدیر تقدیم خواهد شد.»
آخرین مهلت ارسال آثار:
۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ نحوه ارسال: بارگذاری ۵ فریم عکس در بخش ویژه از طریق پورتال portal. shamstoos. ir **پشتیبانی دبیرخانه: * ۰۹۱۲۸۵۸۶۳۲۰