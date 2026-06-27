یک فیلم هندی دوبله شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه درام، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ورزﺷﯽ محصول هند در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی لادن سلطان پناه و صدابردار آن مهدی پاینده است. مهناز آبادیان، شیلا آژیر، بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، محمد بهاریان، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، حسین خدادادبیگی، مریم رادپور، سمیه رهنمون، آرزو روشناس، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، محمد صادقیان، فاطمه صبا، نسرین کوچک خانی، علی منصوری راد، علی همت مومیوند، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و لادن سلطان پناه صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

این فیلم داستان الهام‌بخش یک پدر و پسر است که ورزش بدمینتون سرنوشت آن‌ها را به هم پیوند می‌زند و پدر تلاش می‌کند تا از طریق پسرش، با ناملایمات و رویاهای از دست رفته خود روبرو شود.

فیلم با محوریت رابطه عاطفی پدر و پسر، اهمیت خانواده و حمایت متقابل را به شکلی پررنگ نشان می‌دهد. ورزش بدمینتون به عنوان بستر اصلی روایت، انگیزه تلاش و رقابت سالم را در داستان تقویت می‌کند. مفهوم شروع دوباره و امید به آینده از دل شکست‌ها یکی از پیام‌های محوری فیلم است. فیلم با پردازش شخصیت پدر و با نمایش آرزوهای بزرگی که برای آینده فرزندش دارد، تصویری درست از یک «پدر» می‌آفریند. رشد و پیشرفت پسر در مسیر ورزشی، بر اهمیت پشتکار، نظم و تمرین مستمر تأکید دارد. فیلم با لحظات احساسی، ارتباط عاطفی عمیقی میان مخاطب و شخصیت‌ها ایجاد می‌کند. فیلم به خوبی نشان می‌دهد که تلاش فردی در کنار حمایت خانواده می‌تواند مسیر زندگی را تغییر دهد. فضای ورزشی اثر، هیجان و انگیزه رقابت را به شکل قابل لمس به مخاطب منتقل می‌کند. پرداخت داستانی ساده اما اثرگذار، باعث می‌شود پیام‌های اخلاقی فیلم واضح و قابل درک باشند. در نهایت فیلم با روایتی الهام‌بخش، مخاطب را به باور قدرت امید به تغییر و تحولات مثبت در زندگی و تلاش خستگی ناپذیر در راه آن دعوت می‌کند.

شبکه‌ی امید، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

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