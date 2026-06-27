به گزارش ایلنا، فراخوان هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت منتشر شد.

این نمایشگاه غیر رقابتی بوده و بر اساس رای هیات انتخاب از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار می‌رود و پس از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد.

در این دوره از نمایشگاه، عکاسان با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی می‌توانند با یک یا دو عکس منتخب و برترشان از مجموعه آثار ثبت شده در سال گذشته شرکت کنند.

آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد.

این عکس‌ها در دو مرحله و توسط دو تیم هیات انتخاب برای نمایشگاه، سایت و کتاب PDF انتخاب می‌شود.

بر اساس اعلام فراخوان، مهلت ارسال اثر به هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ است.

علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر و ارسال اثر می‌توانند به سایت نمایشگاه به آدرس www. doorbin. net/sal مراجعه کنند.

انتهای پیام/