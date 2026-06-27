فراخوان نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین. نت منتشر شد
فراخوان هجدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین. نت منتشر شد. آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد.
به گزارش ایلنا، فراخوان هجدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین. نت منتشر شد.
این نمایشگاه غیر رقابتی بوده و بر اساس رای هیات انتخاب از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار میرود و پس از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد.
در این دوره از نمایشگاه، عکاسان با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی میتوانند با یک یا دو عکس منتخب و برترشان از مجموعه آثار ثبت شده در سال گذشته شرکت کنند.
آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد.
این عکسها در دو مرحله و توسط دو تیم هیات انتخاب برای نمایشگاه، سایت و کتاب PDF انتخاب میشود.
بر اساس اعلام فراخوان، مهلت ارسال اثر به هجدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین. نت تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ است.
علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر و ارسال اثر میتوانند به سایت نمایشگاه به آدرس www. doorbin. net/sal مراجعه کنند.