خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت منتشر شد

فراخوان نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت منتشر شد
کد خبر : 1804920
لینک کوتاه کپی شد.

فراخوان هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت منتشر شد. آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد.

به گزارش ایلنا، فراخوان هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت منتشر شد. 

این نمایشگاه غیر رقابتی بوده و بر اساس رای هیات انتخاب از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار می‌رود و پس از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد. 

در این دوره از نمایشگاه، عکاسان با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی می‌توانند با یک یا دو عکس منتخب و برترشان از مجموعه آثار ثبت شده در سال گذشته شرکت کنند. 

آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد. 

این عکس‌ها در دو مرحله و توسط دو تیم هیات انتخاب برای نمایشگاه، سایت و کتاب PDF انتخاب می‌شود. 

بر اساس اعلام فراخوان، مهلت ارسال اثر به هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ است. 

علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر و ارسال اثر می‌توانند به سایت نمایشگاه به آدرس www. doorbin. net/sal مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی