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انتشار قطعه «تا پای جان برای ایران» در آستانه بازی تیم ملی +فیلم

انتشار قطعه «تا پای جان برای ایران» در آستانه بازی تیم ملی +فیلم
کد خبر : 1804487
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همزمان با حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی، قطعه حماسی «تا پای جان برای ایران» با صدای محمد ابراهیمی منتشر شد؛ اثری که با هدف حمایت از ملی‌پوشان کشور و تقویت روحیه همدلی و غرور ملی، با سرایش و تنظیمی تازه تولید شده است.

به گزارش ایلنا، قطعه حماسی «تا پای جان برای ایران» با صدای محمد ابراهیمی و در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران منتشر شد. 

حجم ویدیو: 16.55M | مدت زمان ویدیو: 00:00:59 دانلود ویدیو

این اثر با سرایش و تنظیمی جدید و متناسب با فضای رقابت‌های جام جهانی آماده شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از مضامین حماسی و میهنی، پیام همبستگی و حمایت از ملی‌پوشان ایران را به گوش مخاطبان برساند. 

این قطعه با محوریت عشق به ایران، غیرت ملی و همراهی با تیم ملی فوتبال، همزمان با حضور نمایندگان کشورمان در جام جهانی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته و از هواداران می‌خواهد با همدلی و اتحاد، پشتیبان فرزندان ایران در این آوردگاه بزرگ جهانی باشند

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