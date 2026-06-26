انتشار قطعه «تا پای جان برای ایران» در آستانه بازی تیم ملی +فیلم

به گزارش ایلنا، قطعه حماسی «تا پای جان برای ایران» با صدای محمد ابراهیمی و در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران منتشر شد.

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این اثر با سرایش و تنظیمی جدید و متناسب با فضای رقابت‌های جام جهانی آماده شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از مضامین حماسی و میهنی، پیام همبستگی و حمایت از ملی‌پوشان ایران را به گوش مخاطبان برساند.

این قطعه با محوریت عشق به ایران، غیرت ملی و همراهی با تیم ملی فوتبال، همزمان با حضور نمایندگان کشورمان در جام جهانی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته و از هواداران می‌خواهد با همدلی و اتحاد، پشتیبان فرزندان ایران در این آوردگاه بزرگ جهانی باشند

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