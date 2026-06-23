به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از سوی وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، همایش ادبی «غمزه دوست» با محوریت بررسی مفاهیم و جلوه‌های عرفانی دیوان حضرت امام خمینی (ره)، با حضور اساتید دانشگاه‌ها، مسئولان مراکز فرهنگی، شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب فارسی در تالار کتابخانه عمومی فردوسی برگزار شد.

سید سکندر حسینی بامداد، از شاعران افغانستانی، پیرامون جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی (ره) گفت: دیوان امام خمینی (ره) یکی از مهم‌ترین دریچه‌ها برای شناخت شخصیت عرفانی و معنوی آن بزرگ‌مرد تاریخ معاصر است. بسیاری از لطایف و ظرافت‌های روحی و شهودی امام در قالب شعر انعکاس یافته و آنچه در آثار مکتوب و بیان امام کمتر مجال ظهور یافته، در اشعار ایشان با زیبایی و تأثیرگذاری خاصی بازتاب پیدا کرده است.

وی افزود: شعر امام خمینی (ره) تنها یک اثر ادبی نیست بلکه بازتاب تجربه‌های شهودی، معرفتی و روح معنوی ایشان است و مخاطب می‌تواند سیمای روحانی و عرفانی امام را در لابلای ابیات دیوان ایشان مشاهده کند.

سیدرضا هاشمی فرهام از فرهیختگان افغانستانی، با اشاره به پیوند عمیق میان ادبیات عرفانی امام و سنت شعر عرفانی فارسی، به ویژه مکتب حافظ شیرازی، گفت: امام خمینی (ره) در اشعار خود از زبان و نمادهای عرفانی بهره می‌گیرد و بسیاری از مفاهیم معنوی را در قالب اصطلاحات و تصاویر ادبی بیان می‌کند. امام خمینی (ره) شخصیتی است که توانسته میان عرفان، سیاست، مبارزه و معنویت، پیوندی عمیق برقرار کند؛ موضوعی که در اشعار او نیز به خوبی انعکاس یافته است.

وی مفاهیمی چون «پیر خرابات»، «میخانه»، «عشق الهی» و «ولایت» را از مهم‌ترین عناصر عرفانی در دیوان امام خمینی (ره) دانست و تأکید کرد: این مفاهیم فراتر از معانی ظاهری، حامل مضامین بلند معرفتی و معنوی هستند.

هاشمی فرهام، اندیشه عرفانی امام خمینی (ره) را امتداد مکتب اهل بیت (ع) و به‌ویژه آموزه‌های علوی دانست و خاطرنشان کرد: عرفان در نگاه امام، جدای از مسئولیت اجتماعی و مبارزه با ظلم نیست، بلکه بستری برای تحقق عدالت، آزادگی و عزت انسانی است.

وی مکتب امام خمینی (ره) را متأثر از مکتب امام علی (ع) و امام حسین (ع) عنوان کرد و افزود: امام خمینی (ره) و امام شهید با پیروی از مکتب علوی و حسینی در مقابل نظام مستکبر جهانی ایستادند و راه علوی و حسینی را ادامه دادند و از نثار جان خود نهراسیدند.

هاشمی فرهام گفت: بررسی اشعار عرفانی امام خمینی (ره) در روز غدیر نشان می‌دهد که سیاست آن امام، احیای سنت علوی است؛ سیاستی که از عرفان و بندگی خداوند سرچشمه می‌گیرد. ایشان به ما آموخت که بدون چشیدن طعم ولایت و عشق الهی نمی‌توان جامعه را اصلاح کرد.

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