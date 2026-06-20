پخش مستقیم دیدار ایران - بلژیک یکشنبه از شبکه سه سیما
روز یکشنیه ۳۱ خرداد دومین دیدار تیم ملی کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم ملی بلژیک برگزار میشود که شبکه سه این بازی را به صورت زنده پوشش میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در هفته دوم، بازیها طبق برنامه انجام میشود که تیم ملی کشورمان در کنار سایر تیمها دومین بازی خود را در مقابل تیم اروپایی بلژیک را برگزار میکند.
برنامه «جام ۲۶» این مسابقات را به صورت زنده پوشش میدهد.
برنامه مسابقات روز یکشنبه ۳۱ خرداد به شرح ذیل است:
ساعت ۳:۳۰ گروه E اکوادور - کوراسائو محل برگزاری بازی آمریکا، کانزاس سیتی استادیوم اروهد
ساعت ۷:۳۰ گروه F تونس - ژاپن محل برگزاری بازی مکزیک، مونتری استادیوم بیبیویای
ساعت ۱۹:۳۰ گروه H اسپانیا - عربستان محل برگزاری بازی آمریکا، آتلانتا استادیوم مرسدس-بنز
ساعت۲۲:۳۰ گروه G ایران - بلژیک محل برگزاری بازی آمریکا، اینگلوود استادیوم سوفای
علاقمندان به ورزش فوتبال میتوانند این بازیها را از شبکه سه تماشا کنند.