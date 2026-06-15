محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در حکمی، محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، را به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران،"سینما حقیقت" منصوب کرد.

در این حکم آمده است: « با عنایت به تخصص، تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران،"سینما حقیقت"، منصوب می شوید.

بیست سالگی این رویداد مهم ملی و بین المللی و استمرار و قوام حیات حرفه ای آن، امید بخش افقی روشن پررونق برای برپایی این دوره با همیاری و همکاری صنوف سینمای مستند، سینماگران و فعالان این حوزه است. تجاوز دشمنان این مرز و بوم و شهادت رهبر حکیم و فرزانه، نقش بی بدیل سینمای مستند ایران را برای ثبت لحظات تاریخی و مستندنگاری وقایع جنگ رمضان و پایمردی و استقامت ملت بزرگ ایران، بیش از پیش نشان داده است.

امیدوارم با یاری پروردگار متعال و مساعی جنابعالی و همکاران گرانقدر و همراهی شورای محترم سیاستگذاری و با حضور فعالان و هنرمندان سینمای مستند، بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران"سینما حقیقت"در حافظه جمعی به یادگار بماند..»

محمد حمیدی مقدم از سال 98 به عنوان دبیر جشنواره "سینما حقیقت"انتخاب و امسال برای هشتمین بار به عنوان دبیر این رویداد منصوب شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران ،"سینما حقیقت" آذرماه 1405 برگزار می‌شود.

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