خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد
کد خبر : 1799453
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی محمد حمیدی مقدم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران،"سینما حقیقت" منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در حکمی، محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، را به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران،"سینما حقیقت" منصوب کرد. 

در این حکم آمده است: « با عنایت به تخصص، تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران،"سینما حقیقت"، منصوب می شوید.

بیست سالگی این رویداد مهم ملی و بین المللی و استمرار و قوام حیات حرفه ای آن، امید بخش افقی روشن پررونق برای برپایی این دوره با همیاری و همکاری صنوف سینمای مستند، سینماگران و فعالان این حوزه است. تجاوز دشمنان این مرز و بوم و شهادت رهبر حکیم و فرزانه، نقش بی بدیل سینمای مستند ایران را برای ثبت لحظات تاریخی و مستندنگاری وقایع جنگ رمضان و پایمردی و استقامت ملت بزرگ ایران، بیش از پیش نشان  داده است. 

امیدوارم با یاری پروردگار متعال و مساعی  جنابعالی و همکاران گرانقدر و همراهی شورای محترم سیاستگذاری و با حضور فعالان و هنرمندان  سینمای مستند، بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران"سینما حقیقت"در حافظه جمعی به یادگار بماند..»

محمد حمیدی مقدم از سال 98 به عنوان دبیر جشنواره "سینما حقیقت"انتخاب و امسال برای هشتمین بار به عنوان دبیر این رویداد منصوب شد.

 بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران ،"سینما حقیقت" آذرماه 1405 برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی