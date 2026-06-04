ترافیک دوباره سالنهای موسیقی/ صحنهها برای اجراهای تازه آمادهاند
سالنهای موسیقی پایتخت در هفتههای پیشرو میزبان طیف متنوعی از اجراها خواهند بود؛ از رسیتالهای کلاسیک و اجراهای ارکسترال گرفته تا موسیقی مستقل، آثار نوستالژیک و برنامههایی که موسیقی را با تجربههای تصویری پیوند میزنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سالهای اخیر، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش پویایی فضای موسیقی، نه فقط تعداد کنسرتها بلکه تنوع اجراهایی بوده که روی صحنه میروند. هرچه دامنه این اجراها گستردهتر باشد، میتوان از حضور مخاطبان با سلیقههای متفاوت و تحرک بیشتر جریانهای موسیقایی سخن گفت.
حالا نگاهی به تقویم کنسرتهای خردادماه نشان میدهد که سالنهای موسیقی پایتخت در هفتههای پیشرو میزبان طیف متنوعی از اجراها خواهند بود؛ از رسیتالهای کلاسیک و اجراهای ارکسترال گرفته تا موسیقی مستقل، آثار نوستالژیک و برنامههایی که موسیقی را با تجربههای تصویری پیوند میزنند.
خرداد امسال در شرایطی آغاز شده که صحنههای موسیقی تهران بار دیگر میزبان چهرهها و گروههایی از نسلها و سبکهای مختلف هستند. تالار وحدت، سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی، اریکه ایرانیان، مجموعه تئاتر لبخند و هتل اسپیناس پالاس هر یک بخشی از این پازل را تکمیل میکنند؛ پازلی که از یکسو بر حفظ میراث موسیقی کلاسیک و ارکسترال تأکید دارد و از سوی دیگر، به جریانهای معاصر و سلیقههای تازه مخاطبان نیز میدان میدهد.
تنوع اجراهای موسیقایی در خردادماه امسال، تصویری متفاوت از صحنه موسیقی پایتخت ارائه میدهد؛ جایی که موسیقی کلاسیک، ارکسترال، مستقل، نوستالژیک و حتی فیلمکنسرتها در سالنهای مختلف تهران میزبان مخاطبان خواهند بود.
در میان برنامههای پیشرو، تالار وحدت سهم قابل توجهی از اجراهای این ماه را به خود اختصاص داده است. کنسرت «یادگاه» در ۱۲ خرداد، رسیتال فریدون ناصحی در ۲۲ خرداد و اجرای ارکستر ملی ایران در ۲۰ خرداد، بخشی از برنامههایی هستند که مخاطبان موسیقی کلاسیک و ارکسترال را به این مجموعه فرهنگی میکشانند.
در سوی دیگر، سالن اریکه ایرانیان میزبان مجموعهای از اجراهای موسیقی پاپ و تلفیقی است. گروه بمرانی ۱۸ خرداد روی صحنه میرود و پس از آن امید حسینی و سعید خوانساری به ترتیب در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد با مخاطبان خود دیدار خواهند کرد.
همزمان مجموعه تئاتر لبخند از ۱۶ تا ۱۹ خرداد میزبان اجرای کینگ رام است؛ اجرایی که طی چند شب متوالی برگزار میشود و نشاندهنده افزایش ظرفیت برگزاری برنامههای موسیقی در سالنهای غیرمتعارف برای کنسرت است.
در میان برنامههای خردادماه، کنسرت «نوستالژی ناصر چشمآذر» نیز در ۲۲ خرداد در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی برگزار میشود؛ اجرایی که بر خاطره جمعی چند نسل از مخاطبان موسیقی ایران تکیه دارد. همچنین فیلمکنسرت «گیم آف ترونز» در هتل اسپیناس پالاس تجربهای متفاوت را برای علاقهمندان موسیقی فیلم و آثار تصویری رقم خواهد زد.