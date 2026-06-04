امیرحسین ذوالفقاری مفرد مسئول دفتر خبری صداوسیما در تاجیکستان شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، در حکم پیمان جبلی برای امیرحسین ذوالفقاری مفرد آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «مسئول دفتر خبری سازمان در تاجیکستان» منصوب می‌شوید.

با عنایت به جایگاه راهبردی کشور تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی، برخورداری از اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و زبانی با جمهوری اسلامی ایران و نقش مؤثر آن در توسعه تعاملات فرهنگی و رسانه‌ای منطقه، ضروری است با رویکردی هوشمندانه، پویا و تحول‌گرا، نسبت به بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای این حوزه اهتمام ویژه داشته باشید.

انتظار می‌رود با تقویت دیپلماسی رسانه‌ای، تبیین و تعمیق پیوندهای مشترک فرهنگی و تمدنی میان دو ملت، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور تاجیکستان، و نیز ارتقای مرجعیت رسانه‌ای سازمان در حوزه کشورهای فارسی‌زبان و منطقه آسیای مرکزی، در تحقق مأموریت‌های محوله نقش‌آفرینی مؤثر و اثربخش داشته باشید.

همچنین ضروری است در چارچوب سیاست‌ها و مقررات دفاتر خبری سازمان، با شناخت دقیق از شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای کشور تاجیکستان و تحولات منطقه، نسبت به پوشش حرفه‌ای، دقیق و به‌هنگام رویدادها و تحولات، تولید و تأمین محتوای فاخر و اثرگذار برای شبکه‌های داخلی و برون‌مرزی سازمان و توسعه تعاملات و همکاری‌های رسانه‌ای با نهادها، مراکز و فعالان رسانه‌ای آن کشور اهتمام جدی مبذول نمایید.

از خداوند متعال توفیق شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

امیرحسین ذوالفقاری مفرد، متولد سال 1349 تهران و دانش‌آموخته مهندسی صنایع است. وی دارای 25 سال سابقه خبرنگاری و هشت سال دبیری در وزارت آموزش‌وپرورش بوده است. او همچنین به‌مدت سه سال جانشین سردبیر میز علمی فرهنگی واحد مرکزی خبر و سه سال سردبیر گروه آموزش خبرگزاری صداوسیما بوده و دو مرتبه کسب عنوان خبرنگار برگزیده سازمان صداوسیما در کارنامه افتخارات وی به ثبت رسیده است.

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