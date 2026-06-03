به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی «فیلیپه گالوز هابرله»، پنج‌شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۲۳:0۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آلفردو کاسترو، مارک استنلی و سم اسپرول خواهیم دید: یک زمین‌دار ثروتمند برای گسترش قلمرو خود سه مرد را به سفری اکتشافی می‌فرستد. در ظاهر مأموریت آن‌ها تعیین مرزهای زمین است، اما هدف واقعی پاکسازی منطقه از مردم بومی سلکنام است. رهبر گروه، مک‌لنان، مردی بی‌رحم و خشن است که همراه با بیل به قتل و آزار بومیان می‌پردازد. سگوندو، جوانی که در ابتدا از حقیقت ماجرا بی‌خبر است، به‌تدریج شاهد این جنایات می‌شود و دچار بحران اخلاقی می‌گردد. سفر آن‌ها به نمادی از خشونت استعمار و تصرف سرزمین تبدیل می‌شود. هرچه داستان پیش می‌رود، کشتار و سرکوب بومیان شدت می‌گیرد و روشن می‌شود که ...

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فیلم تلویزیونی «مثل یک پدر» به کارگردانی «رهبر قنبری»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان «مثل یک پدر» در حال و هوای سال 42 می‌گذرد و درباره شاگرد عکاس خانه‌ای است که بنا به شرایطی برای عکاسی از مردم، وارد تظاهرات 15 خرداد می‌شود و ...

سعید نیک‌پور، مریم کاویانی، حسین عابدینی، بهزاد داوری، سعیده عرب، راحی بوستانی، آریا گوهر، حمید عجمی، امیرحسین عباسی و حسین تفرشی از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

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**** شبکه دو سیما

انیمیشن سینمایی جدید «فرمانروای آب» به کارگردانی «مجید اسماعیلی»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره گروگان‌ گیری یک تیم کارشناسی سازمان ملل در نزدیکی شهر سامرا است؛ رخدادی که با مجموعه‌ای از عملیات‌ های تروریستی دیگر، زمینه‌ ساز آغاز جنگی تازه در غرب آسیا می‌شود و ‌‌‌...

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فیلم سینمایی جدید «میراث آتش نشان» به کارگردانی «جیمز لی و فرانک سی»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی بن امیر، ناس تی، هنلی هی، هریر عثمان و امر الفین؛ درباره عامِر آتش‌نشانی جوانی است که پس از مرگ دوست و استادش اِدی در یک عملیات اطفای حریق، با ترس و عذاب وجدان دست ‌و پنجه نرم می‌کند. او که به خاطر مرگ ادی خود را نیز مسئول می داند، مدتی از کار کنار گرفته و نزد پدربزرگش می رود تا بتواند شرایط روحی اش را بازیابد. پس از مدتی بودن در کنار پدربزرگ، عامر که پدرش نیز آتش نشان بوده و در این راه جانش را فدا کرده، دوباره به ارزش های انسانی و اخلاقی شغلش رجوع کرده و تصمیم می گیرد کارش را از سر بگیرد اما ...

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی جدید «گلوله گمشده 3» به کارگردانی «گیوم پیر»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت 00:15 دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آلبان لنوآر، نیکلاس دوووشل و استفی سلما آمده است: مامور پلیس فرانسوی خلافکاری به نام نیکولا ارسکی پس از آن که فرمانده پلیس درستکاری به نام شاراس را می‌کشد بدون اطلاع به خانواده خود با پول، مدارک و اسلحه به آلمان می‌گریزد و در آنجا دو سال با نام مستعار زندگی و کار می‌کند. شاراس پلیس پاک و متعهد، درصدد رو کردن دست فرمانده الکساندر رس و باند تبهکارش در قاچاق مواد مخدر بود. او تصمیم داشت با به کارگیری نیروهای خبره ای مانند ارسکی و مارکو این کار را انجام دهد. اما ارسکی که در خدمت باند فاسد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرانسه بوده است با لو دادن قضیه به رس به شاراس خیانت می کند و او را می کشد. در خاک آلمان ارسکی همچنان با قاچاقچیان همکاری می‌کند. الکساندر رس رئیس باند خلافکار و فاسد فرانسوی رییس قاچاقچیان آلمانی نیز است و دستور پاکسازی می‌دهد. ارسکی نیز باید همانند همکار قبلی خود، مارکو، از میان برداشته شود. اما می‌تواند خود را نجات دهد و در پی انتقام از رس به خاک فرانسه باز می‌گردد. فرمانده الکساندر رس با توجه به قدرت و نفوذ خود همگان را قانع کرده که شایعات پیرامون او، تهمت‌های واهی بیش نیست. نام کمیسر موس که در پی به دام انداختن رس است با خیانت ارسکی و کشته شدن شاراس مجبور به استعفا می‌شود. ژولیا و لینو از پلیس‌های درستکار همراه با شاراس بوده‌اند که اکنون تصمیم می‌گیرند با به دام انداختن ارسکی دست رس را رو کنند اما ...

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**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، پنج‌شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال 1945، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار می گیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندی ها را فراهم می کند. در یکی از این سفرها او مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. سال ها می گذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان می کند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام می کند اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان می اندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف می کند و ...

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فیلم سینمایی «وال ای» به کارگردانی «آندره استنتن»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در این فیلم با بازی بن برت، جف گارلین، فرد ویلارد، جان راتزنبرگر، کتی ناجیمی و سیگورنی ویور خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسان‌ها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوه‌ها زباله و آهن‌پاره انباشته ‌است. وال ای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این پسماندها و آلودگی‌های صنعتی است. روزی وال ای مشغول کار است که سفینه‌ای غول‌پیکر از فضا فرود می‌آید و مهمان کوچکی را به همراه خود می‌آورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط وال ای با لفظ ایوا تلفظ می‌شود. ایو که ربات پیشرفته‌ای است موظف است که نشانه‌های حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسانها در اعماق فضا برده و گزارش کند که ...

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**** شبکه تهران سیما

فیلم تلویزیونی «بید و باد» به کارگردانی «محمدعلی طالبی»، پنج‌شنبه 14 خرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: در روستایی دور افتاده، معلم مدرسه پسر بچه‌ای را که شیشه‌ای شکسته از کلاس بیرون می‌کند و به او تأکید می‌کند که تا شیشه‌ای جای آن نگذارد حق آمدن به کلاس را ندارد. پسر بچه به اندازه کافی پول ندارد و یک شاگرد جدید که از سمنان به آنجا آمده است سعی می کند که هر طور شده پول فراهم کند تا بتوانند شیشه شکسته مدرسه را تعمیر نمایند ...

هادی علیپور، امیر جانفدا، مجید علیپور و بهمن حسینی در فیلم سینمایی «بید و باد» بازی کرده اند.

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فیلم تلویزیونی «از شنبه تا پنجشنبه» به کارگردانی «حجت قاسم زاده»، پنج‌شنبه 14 خرداد ساعت 24:00 بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: مینا و سعید زن و شوهر خوبی هستند که ده سال است با هم ازدواج کرده اند و به خاطر خواست سعید بچه دار نشده اند. پدر مینا از سعید که از یک خانواده متوسط است خوشش نمی آید. مینا استاد دانشگاه و یک شاعر خوب است، سعید هم مهندس است که مدتی است کار جدیدی به شرکتشان پیشنهاد نشده است. مینا به خاطر بگو مگوی کوچکی با سعید از خانه می رود و در این مدت هر دو گاهی همدیگر را می بینند ولی از هم دلخور هستند ولی ...

آتنه فقیه نصیری، فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، خسرو فرحزادی، شبنم معززی، مهرداد ضیایی و مهران احمدی در فیلم تلویزیونی «از شنبه تا پنجشنبه» بازی کرده اند.

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انیمیشن سینمایی «زندگی درختان» به کارگردانی «پیتر پاپ»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

این انیمیشن درباره مایک یک کرم شب تاب و دلارین یک کفشدوزک است. آنها دوستان خوبی برای هم هستند و هر دو شاگرد مدرسه تیزهوشان حشرات هستند. مایک و دلارین یک تحقیق در مورد زندگی درختان چگونگی تامین نیازهای آب و غذا برای درخت و نحوه تولید مثل درختان و گیاهان و تاثثیر انها در پاکیزگی هوا آماده کرده اند که ...

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فیلم سینمایی جدید «نفس آخر» به کارگردانی «الکس پارکینسون»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فین کول، وودی هارلسون، سیمو لیو، کلیف کرتیس، بابی رینزبری، مارک بونار و می‌آنا بورینگ خواهیم دید: کریس مرد جوانی است که شغلش غواصی اشباع است. این شغل یکی از خطرناک ترین مشاغل دنیاست. غواصان اشباع به لوله های نفتی و گازی در کف دریاها و اقیانوس ها سرکشی می کنند. در یکی از ماموریت ها، کریس و دانکن و دیو یک گروه غواصی اند که قرار است با 5 گروه غواصی دیگر به لوله ها سرکشی کنند که کابل کریس به یکی از سازه ها گیر می کند و باعث می شود که به او اکسیژن نرسد. سایر غواصان به داخل کشتی برمی گردند و ...

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «بینید چگونه می دوند» به کارگردانی «تام جورج»، پنج شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کایران هاجسون، پرل چاندا و گریگوری کاکس آمده است: در دهه 1950 کارگردانی به نام لئو کوپرنیک قصد دارد تهیه کننده یکی از آثار آکاتا کریستی را مجاب به دادن فیلم به خودش بکند. کوپرنیک کمی بعد در پشت صحنه نمایش کشته می شود. بازرس استپارد و دستیار جوانش استاکر مامور پیگیری قتل او می شوند. روزی استاکر همکارش را به خانه اش می رساند و متوجه جزئیاتی می شود که باعث می شود به او مشکوک شود و استپارد را مظنون قتل کارگردان بداند. استاکر که مطمئن شده استپارد قاتل است او را مضروب و بازداشت می کند و در زندان مشخص می شود که او اشتباه کرده و استپارد بی گناه است. شب بعد تعدادی از عوامل فیلم که به خانه آگاتا کریستی دعوت شده اند به آنجا می روند ولی در می یابند دعوت از طرف صاحبخانه نبوده و شخصی آنها را به این محل کشانده، از طرفی استپارد با سرنخ هایی که دارد متوجه می شود قاتل دنیس، کارگر سینما است و نقشه او را متوجه شده و با استاکر به خانه آگاتا می روند. دنیس با اسلحه مهمان ها را گروگان گرفته و قصد دارد آنها را به قتل برساند. آنها متوجه می شوند که داستان آگاتا بر گرفته از داستان قتل برادر دنیس است و ...

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فیلم سینمایی «فروچاله» به کارگردانی «جی هون کیم»، پنج شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سئونگ وون چا، کیم سئونگ گیون و کوانگ سو لی خواهیم دید: پارک دون و خانواده اش بعد از یازده سال صاحب خانه شده اند و به همین دلیل جشنی را در خانه گرفته و اقوام و دوستانشان را به خانه دعوت می کنند. در شب میهمانی باران شدیدی می بارد و باعث فرونشستن زمین می شود و گودال عمیقی در زمین ایجاد می شود و کل خانه به همراه افراد در آن به گودال سقوط می کنند. بعد از اینکه خانه تقریبا جایی ساکن می شود آنها باید با کمک یکدیگر کاری کنند که زنده بمانند. از طرفی هم نیروهای امدادی در تلاش هستند که آنها را نجات دهند و برای آنها غذا و برخی وسایل ارسال می کنند ولی ...

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فیلم سینمایی «قیام» به کارگردانی «محمدرضا ورزی»، پنج شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ضد خرابکاری و ... پرداخته شده است و ...

حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی « قیام» بازی کرده اند.

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فیلم سینمایی جدید «روباه پنهان» به کارگردانی «لی چیائو»، پنج شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی هوآوی جائو، یوسی چن و ری لوی؛ درباره هو فی پسر استاد بزرگ است که قصد دارد انتقام مرگ پدرش را از دشمنان بگیرد اما ...

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فیلم سینمایی «دو راهی» به کارگردانی «هِمانت اِم. راو»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آچیوث کومار، اویناش، آنانت ناگ، سوماَن رانگانات و بهارات جی‌بی؛ داستان دو پلیس است که بر روی پرونده ای قتل قدیمی تحقیق می کنند. یکی از آن یک افسر پلیس بازنشسته و دیگری افسر پلیس راهنمایی رانندگی است و ...

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فیلم سینمایی «تسلیم هرگز» به کارگردانی «پیتر میمی»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی امیر کارارا، گادا عبدالرزاق و اسکات ادکینز خواهیم دید: یک افسر پلیس که به اشتباه به زندان افتاده تنها در صورتی می تواند آزاد شود که با یک گروه مصری خطرناک مبارزه کند اما ...

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فیلم سینمایی «قدمگاه» به کارگردانی «محمدمهدی عسگرپور»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رحمان پسری سرراهی است که از همان کودکی در روستا زندگی کرده و بزرگ شده است. هر سال در نیمه شعبان او برای ادای نذر ده ساله‌اش (که امسال آخرین سال آن است) راهی قدمگاه می‌شود؛ اما با رسیدن به این زیارتگاه رحمان خوابی می‌بیند که زندگی او را متحول می‌کند...

رضا کیانیان، بابک حمیدیان، فرامرز صدیقی و نگار جواهریان در فیلم سینمایی «قدمگاه» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «قطعنامه 819» به کارگردانی «جیاکومو باتیاتو»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی بنیتو ماجمل و هیپولیت جیراردوت آمده است: منطقه سربینتیا که در سال 1995 و در بحبوحه جنگ بوسنی و هرزگوین در اختیار مسلمانان قرار دارد توسط ارتش صرب ها اشغال شده و مسلمانان در گروه های بزرگ کشتار شده و در گورهای بزرگ دسته جمعی مفقود می شوند. پس از این ماجرا، دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی یوگسلاوی سابق، از سازمان ملل درخواست می کند تا بازرسانی را برای رسیدگی به جنایات جنگی به این منطقه اعزام نماید. پس از تعلل زیاد یک کمیسر متخصص در جنایت های سازمان یافته داوطلب اعزام به منطقه می شود. او تلاش می‌کند تا عوامل دخیل در قتل های دسته جمعی مردم بیگناه منطقه را که در این جنگ اتفاق افتاده شناسایی و به دادگاه لاهه معرفی نماید. او در این راستا گورهای زیادی را پیدا می کند اما ...

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فیلم سینمایی «دادشاه» به کارگردانی «حبیب کاووش»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: دوست محمد بلوچ در مخالفت با اصل چهار و مجریان آن در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار می کشد. ژاندارم ها روستای محل سکونت دادشاه را می سوزانند و همسرش را به اسارت می برند و ...

جمشید هاشم پور، زنده یاد خسرو شکیبایی، جعفر والی، زنده یاد آهو خردمند، زنده یاد سیروس گرجستانی و زنده یاد سعید راد در فیلم سینمایی «دادشاه» ایفای نقش کرده‌اند.

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**** شبکه کودک

فیلم سینمایی «ایلیا در جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سیدعلی موسوی نژاد»، پنج‌شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم درباره آرش، پسر نوجوان و گیمر معروف شهر است که در بازی‌های استریم بین‌المللی شکست نمی‌خورد. یک روز او به یک بازی معروف جهانی دعوت می‌شود تا به همراه دوستانش از کشورهای مختلف، برای بردن جایزه‌ی بازی تلاش کند. آرش پس از شروع بازی متوجه می‌شود این یک بازی معمولی نیست و در واقع در آن تحریف تاریخ رخ داده است. پدر آرش که یک معلم آگاه و باسواد است سعی می‌کند به او هشدار دهد اما نمی‌تواند. آرش توسط اسرائیلی‌ها به یک بازی راه پیدا کرده است که در آن واقعه‌ی خیبر را جور دیگری شرح داده‌اند. در میان بازی آرش گروگان گرفته می‌شود و سعی می‌کنند او را مجبور کنند بازی را به نفع اسرائیلی‌ها به پایان برساند که ...

علی زکریائی، بهار نوحیان، محمد جهانپا و حامد عزیزی در فیلم سینمایی «ایلیا در جستجوی قهرمان» بازی کرده اند.

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فیلم سینمایی «نامه ای به خدا بفرست» به کارگردانی «کارسونو هادی»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ام ادهیات، مارشا تیموتی و دنیا دامارا؛ داستان زندگی پسری ۷ ساله به نام ساتریو را روایت می‌کند که در خانواده‌ای نه چندان غنی زندگی می‌کند. ساتریو کودکی پر از امید و تخیل است. او خواهر بزرگ تری به نام دیندا دارد که به شدت بیمار است. (چشمانش بر اثر ضربه توپ آسیب جدی دیده و نیازمند درمان و مراجعه به بیمارستانی در جاکارتا پایتخت اندونزی می باشد) شرایط سخت اقتصادی خانواده، زندگی روزمره آنها را با چالش‌های متعددی روبرو می‌کند. پدر که یک مدیر اداری هست حاضر به دریافت رشوه نمی شود و مادر که محجبه و پایبند به اصول اخلاقی است نیز به پیشنهاد بد دوستش یعنی برداشتن روسری و کار در یک رستوران لاکچری در پایتخت جواب رد می دهد و هر دو با نماز و دعا و استعانت از خداوند درمان دخترشان را دنبال می کنند. در این شرایط دشوار، ساتریو احساس مسئولیت سنگینی برای کمک به خانواده‌اش دارد. با توجه به سن و توان محدودش، ساتریو احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری برای بهبود وضعیت انجام دهد. در ناامیدی، با پیشنهاد پیرمردی زاهد در همسایگی آنها او تصمیم می‌گیرد برای خدا نامه بنویسد و ...

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**** شبکه امید

فیلم سینمایی «آن سوی صخره ها» به کارگردانی «سیمون رابی»، پنج‌شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: آداما دوازده ساله که در روستایی دورافتاده واقع در غرب آفریقا همراه با خانواده‌اش در وضعیت جنگی نابسامانی زندگی می‌کند، هرگز از روستا بیرون نرفته است. اما زمانی که برادر بزرگ ترش سامبا یک‌باره ناپدید می‌شود، آداما تصمیم می‌گیرد از روستا بیرون برود و دنبالش بگردد که ...

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فیلم سینمایی «ریو 2» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستان پرندگان درحال انقراضی است که در محیط حفاظت‌ شده در برزیل زندگی می‌ کنند و متوجه می‌ شوند در جنگل‌ های آمازون، قبیله‌ ای از پرندگان هم‌ نژادشان زندگی می‌ کنند. برای همین خانوادگی تصمیم می‌ گیرند به آمازون مهاجرت کنند. در آنجا با مسئله قطع درختان توسط قاچاقچیان و نابودی زندگی جانوران جنگل مواجه می‌ شوند. آن‌ها با کمک و همبستگی همه حیوانات جنگل موفق می‌ شوند تا ...

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**** شبکه فراتر (4k)

انیمیشن سینمایی «شش قهرمان» به کارگردانی «دان هیل و کریس ویلیامز»، پنج شنبه 14 خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: هیرو نوجوانی با هوش فراوان است که به کمک برادرش تاداشی سعی می‌کند استعداد خود را کشف کرده و وارد دانشگاه شود. اما در این بین تاداشی در آتش‌سوزی جشن نمایشگاه دانشجویی جان خود را از دست می‌دهد و هیرو تلاش می‌کند با ارتقای توانمندی‌های بیمکس، روبات پرستاری که تاداشی آن را طراحی و ساخته است، به کمک دوستان تاداشی، عامل مرگ برادر خود را پیدا کند. بیمکس در طول این داستان همواره تلاش می‌کند تا به هیرو و بهبود وضعیت روانی‌اش کمک کند. هیرو، بیمکس و دوستان تاداشی، گروه 6 ابرقهرمان را تشکیل می دهند. آن‌ها به جنگ مرد نقابدار می‌روند که در ابتدا تصور می‌کنند او کری، از سرمایه‌گذاران حوزه‌ی علم است، اما بعدها متوجه می‌شوند مرد نقابدار همان استاد تاداشی یعنی استاد کالاهان است. هیرو که از این اتفاق بسیار ناراحت شده سعی می‌کند ...

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فیلم تلویزیونی «نشانه‌ها» به کارگردانی «امیر عباس تورج فرد و روح الله فاطمی نسب»، جمعه 15 خرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: جوانی که معلم است باید به گازرخان برود و در این روستا به دانش آموزان درس بدهد و به کمک بچه‌ها کلاس درس آماده می‌کند. ماهی دختری است که بیماری سندروم دان دارد و پدرش به بهانه کار قصد دارد از روستا به شهر برود اما همسر و مادر همسرش مخالف هستند و...

رابعه مدنی، مونا افخمی، طوبی رحمان نیا، ادهم قاسم نژاد، مهدی دلپسند و فاطمه شفیعی در فیلم تلویزیونی «نشانه‌ها» بازی کرده است.

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