فروش یک غول در «ساتبیز»/ «گاس» ۳۰ میلیون دلار قیمتگذاری شده
اسکلت غولآسای تیرکس «گاس» راهی حراج ساتبیز میشود این فسیل عظیمالجثه، هراسانگیز و خیرهکننده است و بهزودی قرار است حضوری پرسروصدا در بازار حراج داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «آرت نت نیوز»، «ساتبیز» به تازگی اعلام کرده اسکلتی ۱۰ متری با ۱۸۳ عنصر استخوانی فسیلی و تخمین قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار را به حراج خواهد گذاشت. این اثر «گاس» نام دارد.
تصویری از اسکلت عظیم دایناسور حراج شده در ساتبیز
این نمونه از ۱ تا ۱۴ جولای، قبل از فروش هفته «گیک ۲۰۲۶»، در ساختمان بروئر ساتبیز در نیویورک به صورت رایگان در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
اگر «گاس» به بالاترین قیمت تخمینی خود برسد، میتواند به گرانترین اسکلت فروخته شده تاکنون تبدیل شود و از سازه «استن» که در سال ۲۰۲۰ با قیمت ۳۱.۸ میلیون دلار فروخته شد، پیشی خواهد گرفت.
«گاس»؛ یکی از کاملترین اسکلتهای تیرکس جهان
این نمونه متعلق به اواخر دوره کرتاسه، قرار است در حراج تاریخ طبیعی ساتبیز در تاریخ ۱۴ ژوئیه ارائه شود.
به گفته ساتبیز، این فسیل ۶۷ میلیون ساله یکی از بزرگترین و کاملترین اسکلتهای تیرکس کشفشده تاکنون و یکی از بهترین نمونههای موجود در مالکیت خصوصی است.
بر همین اساس است که پیشبینی میشود این فسیل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار فروش داشته باشد؛ یعنی بالاترین برآورد قیمتی که تاکنون برای یک اسکلت دایناسور تعیین شده است.
گاس، تیرانوسوروس رکس
توضیحات نایب رئیس ساتبیز
کاساندرا هَتون، نایبرئیس ساتبیز و مدیر جهانی بخش علم و تاریخ طبیعی در این باره گفت: «گاس واقعاً در بالاترین سطح بازار قرار دارد؛ نمونهای که برای موزهها و مجموعهدارانی معنا پیدا میکند که واقعاً درک میکنند چنین چیزی تا چه اندازه نادر است. وقتی آنها فسیلی با این کیفیت را میبینند که به درستی حفاری و آمادهسازی شده، معمولاً خیلی سریع اقدام میکنند؛ چون میدانند چنین فرصتهایی شاید فقط یکبار در هر نسل رخ دهد! »
کشف فسیل در داکوتای جنوبی
این فسیل در شهرستان هاردینگ در داکوتای جنوبی، از زمینی متعلق به دامدار فقید، گری «گاس» لیکینگ، بیرون آورده شد.
لیکینگ پس از سالها پیدا کردن قطعات کوچک استخوان و دندان در زمین ۶۵۰۰ هکتاری خود، به این باور رسیده بود که در زیر خاک چیزی با ارزش علمی بزرگ پنهان شده است.
او، توماس هایتکمپ و تیمش از گروه «تروپودا اکسپدیشنز» را برای جستجوی فسیل به منطقهای که احتمال میداد مناسب باشد دعوت کرد و اتفاقا حدسش درست از آب درآمد.
هایتکمپ در بیانیهای گفته است؛
«در نهایت، پشتکار ما نتیجه داد و خوشحال شدیم که چیزی را کشف کردیم که مشخص شد یک نمونه عظیم و فوقالعاده کامل از تیرکس است. این کار واقعاً شبیه حل سختترین پازل دنیا بود؛ با این تفاوت که ابتدا باید تمام قطعاتش را پیدا میکردیم.»
گاس، تیرانوسوروس رکس
سه سال حفاری برای بیرون آوردن «گاس»
بقایای این تیرکس طی سه تابستان، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، حفاری شد و سپس آنرا برای پاکسازی، شناسایی و فهرستبرداری به آزمایشگاه بردند.
این نمونه به افتخار لیکینگ (که یک سال پس از آغاز حفاری درگذشت) «گاس» نام گرفت.
ابعاد غولآسا و مقایسه با معروفترین تیرکسهای جهان
در مجموع، گاس دارای ۱۸۳ قطعه استخوان فسیلشده است؛ از جمله جمجمهای سالم، دو پای نسبتاً کامل و مجموعهای نادر از استخوانهای بازو. همین موضوع باعث شده اسکلت حدود ۶۳ درصد کامل باشد.
برخی از استخوانها آثار شکستگیهای ترمیمشده را نشان میدهند و برخی دیگر دارای رد گاز گرفتگی هستند.
پس از مونتاژ، طول این اسکلت به حدود ۳۸ فوت و ارتفاع آن به حدود ۱۲ و نیم فوت میرسد.
از نظر اندازه و سلامت ساختاری، گاس تنها با دو تیرکس مشهور دیگری که پیشتر وارد بازار شدهاند قابل مقایسه است: «استن» و «سو» که هر دو بین ۴۰ تا ۴۲ فوت طول و حدود ۱۳ فوت ارتفاع دارند و مشخص شده بیش از ۶۰ درصد کامل هستند.
گاس، تیرانوسوروس رکس
بازار داغ دایناسورها در حراجیها
گاس همچنین قرار است رقیبی قدرتمند در حراج باشد. از زمانی که ساتبیز در سال ۱۹۹۷ اسکلت «سو» را به موزه فیلد شیکاگو به قیمت رکوردشکن ۸.۳۶ میلیون دلار فروخت، فروش آثار پیشاتاریخی تنها روندی صعودی داشته است.
در سال ۲۰۲۰، اسکلت «استن» در کریستیز به قیمت ۳۱.۸ میلیون دلار فروخته شد و پس از آن، «اپکس» ــ اسکلت یک استگوسوروس ــ در سال ۲۰۲۴ در ساتبیز به رقم نجومی ۴۴ میلیون دلار رسید؛ رکوردی که همچنان بالاترین قیمت فروش یک فسیل دایناسور در حراج محسوب میشود.
بازار همچنان فوقالعاده داغ باقی مانده است. تنها سال گذشته، اسکلت یک سراتوسوروس نوجوان، در ساتبیز ۳۰.۵ میلیون دلار فروخت و برآورد ۶ میلیون دلاری خود را کاملاً در هم شکست.
فیلیپس نخستین فسیل دایناسور خود، نمونهای از تریسراتوپس را در نوامبر ۲۰۲۵ به قیمت ۵.۴ میلیون دلار فروخت. جوپیتر نیز در ماه مارس امسال فروش یک تریسراتوپس دیگر را به مبلغ ۵.۵۵ میلیون دلار انجام داد. و گالری هنری آمانیتا در نیویورک نیز هم اکنون سه فسیل مایاسورا را برای فروش عرضه کرده است.
بازار جهانی تازهای برای فسیلهای علمی
هَتون افزود: «بازار دایناسورها امروز بسیار گستردهتر از چیزی است که اغلب مردم تصور میکنند. و همچنان در حال گسترش است.»
او با اشاره به رکورد تعداد ثبتنامکنندگان در حراج تاریخ طبیعی ساتبیز در سال گذشته ادامه داد: «امروز علاقه فقط از سوی موزهها و مجموعهداران خصوصی آمریکایی نیست، بلکه موزههای بزرگ بینالمللی، بنیادها و حتی افرادی که در حال ساخت مقصدهای فرهنگی شخصی خود هستند نیز وارد این حوزه شدهاند. چیزی که آنها را به هم پیوند میدهد، نه یک ویژگی مشترک، بلکه احترام و کنجکاوی نسبت به اشیایی است که نهتنها از نظر بصری خیرهکننده و منحصربهفردند، بلکه اهمیت علمی واقعی نیز دارند.»
سو، فسیل تیرانوسوروس رکس، در موزه فیلد در شیکاگو.
نمایش عمومی «گاس» پیش از حراج
پیش از حراج جدید ساتبیز، «گاس» از اول تا ۱۴ ژوئیه در ساختمان بروئر به نمایش گذاشته خواهد شد؛ در کنار دیگر آثار شاخص حراجهای تاریخ طبیعی، علم و فناوری.
دانا لیکینگ، همسر گری لیکینگ، در بیانیهای گفته است: «کمتر کسی میداند چه چیزی لازم است تا نمونهای با این عظمت در معرض دید عموم قرار گیرد. برای من، امتیاز مضاعف این بود که میدانستم گاس تنها یکی از قطعات تاریخی فراوانی است که در زمینی پنهان شده بود که من و گری عاشق به اشتراک گذاشتنش بودیم. هیجانانگیز خواهد بود ببینیم چند نفر دیگر فرصت لذت بردن از این کشف شگفتانگیز را خواهند داشت.»