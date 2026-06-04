کتاب «جنبشهای نافرجام» منتشر شد
کتاب «جنبشهای نافرجام؛ روایت یک دهه اعتراضات مردمی»، نوشته وینسنت بوینز با ترجمه شهریار خواجیان روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «جنبشهای نافرجام؛ روایت یک دهه اعتراضات مردمی»، نوشته وینسنت بوینز با ترجمه شهریار خواجیان توسط نشر ققنوس منتشر شد.
درباره این کتاب آمده است:
جنبشهای نافرجام تحلیلی عمیق از موچ گستردۀ اعتراضات مردمی در دهۀ ۲۰۱۰ در نقاط مختلف جهان ارائه میدهد. بوینز با بررسی جنبشهایی از برزیل و شیلی تا هنگکنگ و خاورمیانه، این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود حضور میلیونی مردم در خیابانها، بسیاری از این جنبشها به تغییرات اساسی و پایدار منجر نشدند. او با تکیه بر مصاحبهها و گزارشهای میدانی نشان میدهد که فقدان سازماندهی منسجم و راهبرد سیاسی مشخص چگونه میتواند انرژی اعتراضات را به بنبست بکشاند. این کتاب نگاهی به مفهوم «قدرت خیابان» دارد و تفاوت میان شور انقلابی و دستاوردهای نهادی را بررسی میکند. همچین اثری تحلیلی و روزآمد است که برای علاقهمندان به سیاست معاصر و مطالعات اجتماعی جذاب و تاملبرانگیز است.
گفتنی است کتاب «جنبشهای نافرجام» در اولین نوبت چاپ خود به تعداد ششصد و شصت نسخه منتشر شده است.