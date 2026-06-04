به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «جنبش‌های نافرجام؛ روایت یک دهه اعتراضات مردمی»، نوشته وینسنت بوینز با ترجمه شهریار خواجیان توسط نشر ققنوس منتشر شد.

درباره این کتاب آمده است:

جنبش‌های نافرجام تحلیلی عمیق از موچ گستردۀ اعتراضات مردمی در دهۀ ۲۰۱۰ در نقاط مختلف جهان ارائه می‌دهد. بوینز با بررسی جنبش‌هایی از برزیل و شیلی تا هنگ‌کنگ و خاورمیانه، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، بسیاری از این جنبش‌ها به تغییرات اساسی و پایدار منجر نشدند. او با تکیه بر مصاحبه‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که فقدان سازماندهی منسجم و راهبرد سیاسی مشخص چگونه می‌تواند انرژی اعتراضات را به بن‌بست بکشاند. این کتاب نگاهی به مفهوم «قدرت خیابان» دارد و تفاوت میان شور انقلابی و دستاوردهای نهادی را بررسی می‌کند. همچین اثری تحلیلی و روزآمد است که برای علاقه‌مندان به سیاست معاصر و مطالعات اجتماعی جذاب و تامل‌برانگیز است.

گفتنی است کتاب «جنبش‌های نافرجام» در اولین نوبت چاپ خود به تعداد ششصد و شصت نسخه منتشر شده است.

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