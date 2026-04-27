شعرخوانی «زمزمه قدسیان» در ایام کرامت
عصر شعر «زمزمه قدسیان»، در ایام دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع)، ۶ تا ۱۱ اردیبهشت توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور در کتابخانههای منتخب سراسر کشور، برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، به مناسبت فرارسیدن ایام دهه مبارک کرامت و ولادت حضرت امام رضا (ع)، عصر شعر «زمزمه قدسیان» توسط محافل ادبی در کتابخانههای منتخب سراسر کشور برگزار میشود و شاعران به شعرخوانی در رثای امام هشتم میپردازند.
در این محافل، اشعار و متون ادبی خلق شده، توسط اعضای کتابخانههای عمومی خوانده میشود. همچنین محافل ادبی استانها میتوانند با راهاندازی کانال در پیامرسانهای داخلی، نسبت به انتشار اشعار و متون خلق شده اعضاء اقدام کنند.
عصر شعر «زمزمه قدسیان»، در روزهای ۶ تا ۱۱ اردیبهشتماه در کتابخانههای عمومی سراسر کشور و با حضور شاعران آیینی و اعضای محافل ادبی، برپا خواهد شد تا شاعران متعهد با زبان شعر، ارادت خود را به محضر امام مهربانیها ابراز کنند.