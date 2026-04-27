به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آغاز این نشست، مهدی زارع بی‌عیب، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند اظهار داشت: در روزگاری که جهان پر از هیاهو و فاصله‌هاست، این حضور شما نشانه‌ای از نزدیکی دل‌هاست و این همدلی شما نشان‌دهنده عمق روابط انسانی و فرهنگی میان ملت‌های ماست و برای ما ارزشمند است.

وی افزود: روابطی که بر پایه احترام، شناخت و محبت شکل گرفته که این نوع ارتباطات، سرمایه‌ای پایدار برای آینده روابط دو کشور محسوب می‌گردد.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به شرایط کنونی ایران بیان کرد: شرایط ایران در حال حاضر شرایط خاصی که حوادث اخیر، به‌ویژه رخدادهای تلخی که منجر به از دست رفتن زنان و کودکان بی‌گناه شده، موجب اندوه عمیق ملت ما گردیده که این اندوه، اندوهی انسانی است که فراتر از مرزها قابل درک است.

زارع بی‌عیب تصریح کرد: ایران نشان داده که در برابر سختی‌ها همواره ایستادگی می‌کند و ما در عین اندوه، مقاوم ایستاده‌ایم و این ایستادگی یک پیام جهانی دارد؛ اینکه در برابر ظلم باید ایستاد، حتی اگر طرف مقابل قدرتمند باشد که این مقاومت نشانه‌ای از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران است.

رایزن فرهنگی ایران همچنین بیان داشت: ما هیچ‌گاه آغازگر هیچ درگیری نبوده‌ایم و همواره مورد تجاوز قرار گرفته‌ایم. در چنین شرایطی، دفاع امری طبیعی و ضروری وبا این حال، ما همواره آماده گفت‌وگو و مذاکره بوده‌ایم، چرا که باور داریم صلح از مسیر گفت‌وگو نه از طریق تحمیل می‌گذردکه متأسفانه برخی طرف‌ها به دنبال افزایش تنش هستند تا منافع اقتصادی خود را تأمین که این رویکرد نه تنها به صلح کمک نمی‌کند، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن شرایط جهانی می‌گردد.

وی به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: از اصحاب رسانه و نخبگان انتظار داریم که واقعیت‌ها را بیان تا موضوع ایران در میان روایت‌های یک‌جانبه پنهان نماند ورسانه‌ها مسئولیت بزرگی در شکل‌دهی افکار عمومی دارند و باید این مسئولیت را با صداقت و عدالت انجام دهند.

زارع بی‌عیب با اشاره به نقش باورها و اعتقادات در جامعه ایران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عناصر قدرت ایران، باورها و اعتقادات عمیق مردم آن است. این چیزی نیست که بتوان با فشار یا جنگ از بین بردوکسانی که از دور به ایران نگاه می‌کنند، شاید این واقعیت را به‌درستی درک نکنند، اما حقیقت این است که این انسجام فرهنگی و اعتقادی، عامل اصلی پایداری ایران است.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی ایران در تایلند اظهار داشتند: برنامه‌های ما در این کشور از برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فیلم گرفته تا همکاری‌های هنری عمدتاً فرهنگی بوده وهمواره تلاش کرده‌ایم چهره واقعی ایران را که مبتنی بر صلح، دوستی و همدلی است، به نمایش بگذاریم و این مسیر را با قوت ادامه خواهیم داد.

وی ضمن تأکید بر توسعه روابط دوجانبه بیان کرد: ما آمادگی کامل داریم تا همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و حتی ورزشی میان ایران و تایلند را گسترش و این ارتباطات می‌تواند به نزدیکی بیشتر ملت‌ها کمک کند.

پایسال پیچ‌مونکل، حقوقدان و نویسنده برجسته و دبیرکل و نایب‌رئیس انجمن فرهنگی و اقتصادی تایلند با اشاره به روابط دیرینه میان دو کشور اظهار داشت: تایلند از گذشته دارای روابطی دوستانه و مثبت با جمهوری اسلامی ایران بوده و مردم تایلند نیز به طور کلی نگاه و احساسی دوستانه نسبت به ایران دارند و در جریان تحولات اخیر در خاورمیانه، افکار عمومی در تایلند به‌شدت نسبت به این موضوع حساس و پیگیر شده و این مسئله به یک دغدغه ملی تبدیل گردیده است.

وی در ادامه، بیان کرد: رسانه‌های تایلندی به‌طور مستمر از وی دعوت می‌کنند تا در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی حضور یافته و به تبیین وضعیت پرداخته زیرامردم تایلند به‌دنبال درک حقیقت هستند و بسیاری از آنان این جنگ را ناعادلانه و اقدام ایران را در چارچوب دفاع مشروع ارزیابی و حتی شخصیت‌های مذهبی که معمولاً وارد مسائل سیاسی نمی‌شوند، به دلیل پرسش‌های مکرر مردم، ناچار به توضیح وضعیت شده‌اند.

پیچ‌مونکل تأکید کرد: این درگیری از منظر اصول جهانی، مصداق تقابل میان «جنگ ناعادلانه» و «دفاع عادلانه» و در سنت‌های جهانی، همواره این باور وجود دارد که طرفی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، در صورت ایستادگی، در نهایت پیروز خواهد بود که این دیدگاه هم در میان مردم تایلندو در سطح افکار عمومی جهانی نیز در حال گسترش است.

جیرکوم کیتی‌ییاکون از خاندان پادشاهی تایلند با اشاره به مناسبت سال نو تایلندی (سونگکران) و همدلی با مردم ایران اظهار داشت: این دیدار علاوه بر اعلام حمایت، فرصتی برای تبریک سال نو به مردم ایران نیز بوده که ایران بتواند از این مرحله دشوار عبور کرده و روابط میان دو کشور نیز وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر شود.

وی با اشاره به تحولات داخلی ایالات متحده بیان کرد: بر اساس گزارش‌ها، حتی در داخل آمریکا نیز مخالفت‌هایی با این جنگ شکل گرفته و بخشی از افکار عمومی آن کشور این اقدام را ناعادلانه می‌دانند.

کیتی‌ییاکون افزود: این نشان می‌دهد که حقیقت، مرز نمی‌شناسد و وجدان انسانی در هر نقطه‌ای از جهان نسبت به بی‌عدالتی واکنش نشان می‌دهد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت انتقال واقعیت‌ها گفت: لازم است این دیدگاه‌ها هم در میان مردم تایلند، وهم در سطح جهانی منعکس که بسیاری از مردم، حتی در کشورهای غربی، تمایلی به درگیری نظامی ندارند و این موضوع باید به‌درستی برای افکار عمومی جهان تبیین گردد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای فرهنگی و رسانه‌ای میان دو کشور تأکید و طرفین بر آمادگی خود برای طراحی برنامه‌های مشترک در حوزه تبادل هیأت‌های فرهنگی و توسعه همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای دو کشور برای تبیین واقعیت‌ها و تقویت ارتباطات مردمی، به‌عنوان یکی از محورهای مهم همکاری‌های آتی مورد توجه قرار گرفت که می‌تواند به تعمیق شناخت متقابل و گسترش دیپلماسی عمومی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند کمک شایانی کند.

