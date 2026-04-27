به گزارش ایلنا، در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای هنر؛ مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری و بهروز ندایی معاون وزیر میراث فرهنگی طی گزارش‌های جداگانه ای، فعالیت‌ها، خدمات و برنامه‌های حوزه‌های مختلف تحت مسئولیت خود را در رشته‌های هنری تشریح کردند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به کارکردهای مختلف هنر از جمله در تاب‌آوری ملی، انسجام اجتماعی و روایتگری، گفت: هدف از گزارش‌هایی که امروز ارائه شد بررسی کارکردهای هنر و مسئولیت ما برای کمک به ارتقای این کارکردها و نقش آفرینی در موضوع دفاع مقدس فعلی به عنوان یک اولویت مهم است.

وی با تشکر از تلاش بخش‌های مختلف هنری گفت: انصافا کارنامه حوزه‌های مختلف هنر، در جنگ تحمیلی سوم قابل توجه و درخشان است و تولیداتی که تا کنون انجام شده خوب بوده و آثارِ در دست تولید، قابل تقدیر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مجموعه تولیدات و آثار هنری، رویدادها و پویش‌های فرهنگی و هنری، موضع‌گیری هنرمندان و کارهای نمادینی که هنرمندان انجام دادند، خوشبختانه قابل تقدیر است و از دبیرخانه شورای هنر خواست با کمک پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پیش‌نویسی برای این موضوع تهیه کند تا در جلسه آینده بررسی و به تصویب برسد و از این پس مبنای برنامه‌ها و کارهای آتی باشد و مصوبات آن به تناسب، در مراجع خود پیگیری و اجرایی شوند و از همه ظرفیت‌های موجود، در موضوع مقاومت و دفاع از وطن استفاده کرد.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با اشاره به حضور هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در روزهای اخیر، از این خدمات تشکر کرد و گفت: در این جنگ خداوند الفت را در بین سلایق و اندیشه‌های مختلف ایجاد کرد و باید مراقب این وحدت و انسجام باشیم.

وی تاکید کرد: با توجه به این اعلام همبستگی ملی توسط هنرمندان، اگر کسی در گذشته اظهار نظر یا اقدامی داشته، اما امروز در میدان آمده، بهتر است آن سابقه منفی گذشته را کنار بگذاریم و از هنرمندان حمایت کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه پیشنهاد داد: یک پلتفرم یا سکوی مشترک طراحی و پیاده‌سازی شود تا مجموعه آثار هنری تولید شده در موضوع مقاومت و دفاع از وطن در آن تجمیع و ارائه شود.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه از برگزاری جلسات هماهنگی، مدیریت فضای رسانه‌ای و ارتباط با هنرمندان و خانه‌های تئاتر، موسیقی و تجسمی، هماهنگی حضور و اعلام مواضع هنرمندان در موضوع دفاع مقدس، بازدید از نگارخانه‌ها و سالن‌های نمایشی آسیب‌هایی دیده، برگزاری جلسات شب شعر با حضور شاعران برجسته و هنرمندانی از عرصه موسیقی، انتشار فراخوان و برگزاری پویش در رشته‌های مختلف هنری، اجرای تئأترهای خیابانی، اجرای پویش اهدای خون با عنوان سفر سرخ هنرمندان، حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در منزل برخی از چهره‌های شاخص هنری و برگزاری برنامه‌های متنوع در محوطه تئاتر شهر از ۱۲ فروردین با حضور هنرمندان نمایشی و سایر رشته‌های هنری به مدت ۱۰ شب را از جمله برنامه‌های بخش‌های مختلف معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد.

در ادامه رئیس سازمان سینمایی با اشاره به وجود تجربه جنگ ۱۲ روزه، حضور فعال مراکز و موسسات سینمایی، برگزاری پویش وطن به روایت من توسط انجمن سینمای جوانان، تولید و حمایت از تولید آثار مستند در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ارتباط با هنرمندان، برگزاری برنامه پاتوق هنرمندان در موزه سینما، اکران و نمایش فیلم در میناب و در هتل‌های شهر تهران توسط سینماسیار را ازجمله برنامه سینمایی در طول جنگ رمضان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه به جز هفته اول اغلب سینماهای کشور فعال بودند و ۴ فیلم جدید را اکران کردند. همچنین اعضای خانه سینما در کنار سازمان هلال احمر فعالیت‌های قابل تقدیری در ایجاد انگیزه و تاب آوری در جامعه مخاطبان داشتند.

در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای هنر رئیس حوزه هنری و معاون راهبردی این حوزه، گزارشی از فعالیت‌های حوزه هنری در بخش‌های مختلف ارائه کردند.

در این بخش اعلام شد ۶۷۰۰ عنوان اثر هنری، رویداد و برنامه مختلف هنری در بخش‌های تئاتر، مستند و فیلم کوتاه، آیتم کوتاه برای فضای مجازی، برنامه تلویزیونی، قطعات موسیقی و نماهنگ، نقاشی، پوستر و طرح گرافیکی، کارتون و کاریکاتور، روایت، شعر و داستان، محتواهای اندیشه‌ای و پویش و رویداد در موضوعات مرتبط با دفاع از وطن و حادثه مدرسه میناب اجرا شده و تلاش بر این بوده که آثار تولید شده در حوزه هنری ضریب رسانه‌ای و اثرگذاری لازم را داشته باشند و آثار مرتبط، در تجمعات نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه گزارشی از کنشگری فعال و مثبت چهره‌های هنری توسط نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد.

در ادامه این جلسه معاون وزیر میراث فرهنگی نیز گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه ارائه کرد و گفت: در ایام جنگ رمضان، تلاش شد نمایشگاه‌ها و موزه‌ها در طول جنگ فعال باشند و مردم زندگی معمول خود را داشته باشند.

در این جلسه همچنین در مورد راهکارهای حمایت از هنرمندان و تولید آثار هنری همفکری شد و دکتر مجید شاه‌حسینی رییس فرهنگستان هنر، طی توضیحاتی، ابعاد و ویژگی‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای شهید علی لاریجانی را تشریح کرد و گفت: جا دارد در یک رویداد ملی در مورد ایشان و خدمات مختلف این شهید، پرداخته شود.

انتهای پیام/