خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش دوباره سریال «پرستاران» در شبکه سلامت

کد خبر : 1778645
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه تلویزیونی «پرستاران» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت به نمایش درمی‌آید. فاطمه گودرزی و عاطفه رضوی در نقش سوپروایزر و لیندا کیانی، الناز حبیبی و فریبا نادری در نقش پرستار، پنج بازیگر اصلی سریال هستند.

به گزارش ایلنا، سریال «پرستاران» تلخ و شیرینی‌های حرفه پرستاری و دیگر فعالان کادر درمانی را نمایش می‌دهد. این مجموعه تلویزیونی، زندگی چند پرستار را نمایش می‌دهد که در یک اورژانس فعالیت می‌کنند و البته فقط به زندگی حرفه‌ای آنها نمی‌پردازد بلکه داستان‌هایی از زندگی شخصی این پرستاران و تعاملات آنها با کادر درمانی را نیز به نمایش می‌گذارد.

امین زندگانی، مهدی صبایی، سیاوش خیرابی، صفا آقاجانی، مریم یوسف، رضا توکلی، محمد عمرانی، اشکان اشتیاق، نسرین نکیسا، ایمان باقری، شهنام شهابی، شهرام قائدی و شهرام عبدلی از دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

فاز نخست این سریال به تهیه‌کنندگی داود هاشمی و نویسندگی و کارگردانی علیرضا افخمی و محمود رضا تخشید در ۲۵ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای با مشارکت وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید شده است.

سریال «پرستاران» هر روز حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت سیما پخش می شود. تکرار این سریال روز بعد ساعت ۲۴ روی آنتن می رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید