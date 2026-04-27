پخش دوباره سریال «پرستاران» در شبکه سلامت

به گزارش ایلنا، سریال «پرستاران» تلخ و شیرینی‌های حرفه پرستاری و دیگر فعالان کادر درمانی را نمایش می‌دهد. این مجموعه تلویزیونی، زندگی چند پرستار را نمایش می‌دهد که در یک اورژانس فعالیت می‌کنند و البته فقط به زندگی حرفه‌ای آنها نمی‌پردازد بلکه داستان‌هایی از زندگی شخصی این پرستاران و تعاملات آنها با کادر درمانی را نیز به نمایش می‌گذارد.

امین زندگانی، مهدی صبایی، سیاوش خیرابی، صفا آقاجانی، مریم یوسف، رضا توکلی، محمد عمرانی، اشکان اشتیاق، نسرین نکیسا، ایمان باقری، شهنام شهابی، شهرام قائدی و شهرام عبدلی از دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

فاز نخست این سریال به تهیه‌کنندگی داود هاشمی و نویسندگی و کارگردانی علیرضا افخمی و محمود رضا تخشید در ۲۵ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای با مشارکت وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید شده است.

سریال «پرستاران» هر روز حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت سیما پخش می شود. تکرار این سریال روز بعد ساعت ۲۴ روی آنتن می رود.