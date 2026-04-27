راهاندازی پویش «پرچم» در شبکه ورزش
شبکه ورزش سیما به تازگی پویش پرچم را به راه انداخته است.
به گزارش ایلنا، شبکه ورزش سیما که از ابتدای جنگ رمضان توان بازتاب حضور جامعه ورزش را بر عهده دارد، از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲۴ به صورت زنده این پویش جامعه بزرگ ورزش ایران را از میدان ونک پوشش میدهد؛ پرچمی که در میدان ونک تهران شبانهروز در دست قهرمانان و مدالآوران ورزش ایران برافراشته است.
در شب نخست این پویش هیات فوتبال استان تهران و میرشاد ماجدی آغازگر این پویش بودند و حالا پرچم ششم اردیبهشت ماه به خانواده تکواندو سپرده میشود و در ادامه قهرمانان ورزش ایران پرچم مقدس ایران را دست به دست بر افراشته نگاه میدارند.