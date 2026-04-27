فراخوان شرکت در نمایشگاه «ایران عزیز» تمدید شد

فراخوان شرکت در نمایشگاه «ایران عزیز» که پیشتر با هدف حمایت از صنایع خلاق و تقویت تولیدات فرهنگی، جهت بازتاب تجربه‌های انسانی روزهای جنگ منتشر شده بود تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این فراخوان از هنرمندان دعوت شده است تا با تولید آثار اثرگذار، در ثبت تجربه‌های انسانی از روزهای سخت و ارتقای انسجام ملی مشارکت کنند. 

معاونت علمی ضمن حمایت از آثار هنری که در قالب‌های نقاشی، تصویرسازی، آثار مفهومی و گرافیکی، هنر دیجیتال و حجم و مجسمه‌سازی ارائه می‌شوند، نمایشگاه «ایران عزیز» را جهت نمایش عمومی این آثار برگزار خواهد کرد. 

مالکیت معنوی آثار تولید شده به صورت کامل متعلق به پدیدآورنده اثر خواهد بود و معاونت علمی به عنوان مجری برنامه از این آثار استفاده فرهنگی و غیر تجاری در چارچوب نمایش عمومی آن‌ها خواهد داشت. 

با تمدید این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با مراجعه به «سامانه خدمت معاونت علمی» طرح‌های اولیه خود را با انتخاب «ستاد خلاق» به عنوان مرکز هزینه بارگذاری کنند.

