بازگشت «چهلگیس» به تالار چهارسو با اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران
فصل دوم اجراهای نمایش «چهل گیس» به کارگردانی سیروس کهوری نژاد با برگزاری یک اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، نمایش «چهلگیس» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی سیروس کهورینژاد، پس از چند هفته وقفه ایجادشده در فعالیت تالارهای نمایشی بار دیگر از روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر از سر میگیرد
بر اساس اعلام گروه اجرایی، نخستین نوبت از اجراهای فصل جدید این نمایش بهصورت ویژه به عکاسان و خبرنگاران اختصاص دارد و عکاسان و خبرنگاران میتوانند برای هماهنگی حضور، به روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.
نمایش «چهل گیس» به نویسندگی محمد چرم شیر، کارگردانی سیروس کهوری نژاد و بازی سیروس کهورینژاد، حمید رمضانی، زهره محمودی، کیانا نامدار، هیوا پورشفیقی، محدثه امیریان، سید محمدحسین صالحی، رضا بهنامی، نیلوفر زمانی، بهنام زرستونیا، مریم بابائی، مرضیه دهقانپور، باریتا حاجیپناه، سیمین زاهدنمازی، صحیفه رنگرز، صبا حسنپور، راضیه اسماعیلی، نرگس درخواه، محمد ترابی، علیرضا واحدی هر روز ساعت ۱۸ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود و علاقه مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی میتوانند به سامانه «تیوال» مراجعه کنند.
دیگر عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از: تهیهکننده: سیروس کهورینژاد، دستیار کارگردان و برنامهریز: هادی لشکری، طراح صحنه، ساخت آکسسوار و ماسک: سیروس کهورینژاد، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی، طراح لباس: آذر طهماسب نظامی، طراح پوستر و بروشور: فرزاد ادیبی، مدیر صحنه: ابوالفضل عبدالی، منشی صحنه: آزاده محمدزاده، مدیر تبلیغات: روزبه کهورینژاد، موسیقی و تنظیم: محمد کهورینژاد، عکاس: مسعود کهورینژاد، دستیار ساخت ماسک و آکسسوار: آذر طهماسب نظامی، نور و صدا: ابوالفضل عبدالی، آزاده محمدزاده، نوازندگان (گروه موسیقی آوای ساحل): دمام: حسین لشکری، هادی لشکری، کاخن: علی لشکری، سنج و دایره: مارتیا نجار، عود: آتنا خاریابند، نیانبان: عماد پوربحرینی، تهیه و دوخت لباس: زینب سهرابی، عصمت طهماسب نظامی، طراح گریم: فرناز مرتضوی، اجرای گریم: کامبیز معماری، حمید قاسمی، علی گودینی، عاطفه ابیضی، شبنم روزبهانی، دستیار گریم: سارا لشنی