دیدار هیات رئیسه و مدیرعامل خانه سینما با مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در این دیدار که در محل ساختمان صندوق اعتباری هنر برگزار شد، همایون اسعدیان مدیرعامل و اعضای هیات رئیسه خانه سینما مسائل مختلفی را درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی سینماگران مطرح کردند.



مدیرعامل خانه سینما گفت: بسیاری از سینماگران قبل از آغاز جنگ با مشکلاتی همچون تمدیدبیمه تامین اجتماعی، هزینه های درمان،بیمه بیکاری و معیشت مواجه بوده اند و جنگ اخیر این مشکلات را تشدید کرده است.



همایون اسعدیان ادامه داد: برخی از سینماگران در طول این جنگ دچار آسیب های مختلفی شدند . به طور مثال، محل کار، تجهیزات کاری و منزل شخصی تعدادی از آنها آسیب دیده است و برخی سالن های سینما نیز دچار خسارت شده اند که باید با مشخص کردن راهکارهای صحیح از آنها حمایت و خسارت هایشان جبران شود.



وی بیان داشت: یکی از دغدغه های اصلی ما لزوم تداوم بیمه درمانی و تکمیلی سینماگران است به همین دلیل به صورت جدی پیگیر هستیم تا مشخص شود کمک هزینه ای که هرسال به بخش بیمه اعضاء خانه سینما اختصاص پیدا می کرده ، تداوم پیدا کند.



سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نیز با تشکر از حضور پررنگ هنرمندان و تلاش های آنها در روزهای اخیر، گفت: این صندوق از همه توان خود برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی هنرمندان استفاده خواهد کرد.



وی ادامه داد: یک اپلیکیشن مشخص طراحی شده تا هنرمندانی که در جنگ اخیر آسیب دیدند میزان خسارت وارد شده را در آن ثبت کنند و پس از بررسی توسط کارشناسان ما بر اساس توان صندوق ، خسارت ها جبران شود.



پوراحمدی با اشاره به برنامه هایی که برای حل مشکلات معیشتی و بیمه سینماگران طراحی شده است، گفت: قصد داریم با استفاده از راهکارهایی همچون اختصاص وام های قرض الحسنه و کم بهره ضمن کمک به جبران خسارت های وارد شده به رونق کسب و کارهای سینماگران کمک کنیم تا ضمن بهبود شرایط ، وضعیت به پیش از جنگ بازگردد.



وی با تاکید بر اینکه مدیران صندوق اعتباری هنر آماده شنیدن پیشنهادات هنرمندان هستند، بیان داشت: به زودی با حضور در خانه سینما دیداری با روسای صنوف خواهیم داشت تا از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گیریم .



گفتنی است، در این دیدار علی لقمانی، علیرضا حسینی، حبیب اسماعیلی و فریبا کوثری نیز حضور داشتند و دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند.

