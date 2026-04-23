دیدار هیات رئیسه و مدیرعامل خانه سینما با مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر
هیات رئیسه و مدیرعامل خانه سینما با سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در این دیدار که در محل ساختمان صندوق اعتباری هنر برگزار شد، همایون اسعدیان مدیرعامل و اعضای هیات رئیسه خانه سینما مسائل مختلفی را درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی سینماگران مطرح کردند.
مدیرعامل خانه سینما گفت: بسیاری از سینماگران قبل از آغاز جنگ با مشکلاتی همچون تمدیدبیمه تامین اجتماعی، هزینه های درمان،بیمه بیکاری و معیشت مواجه بوده اند و جنگ اخیر این مشکلات را تشدید کرده است.
همایون اسعدیان ادامه داد: برخی از سینماگران در طول این جنگ دچار آسیب های مختلفی شدند . به طور مثال، محل کار، تجهیزات کاری و منزل شخصی تعدادی از آنها آسیب دیده است و برخی سالن های سینما نیز دچار خسارت شده اند که باید با مشخص کردن راهکارهای صحیح از آنها حمایت و خسارت هایشان جبران شود.
وی بیان داشت: یکی از دغدغه های اصلی ما لزوم تداوم بیمه درمانی و تکمیلی سینماگران است به همین دلیل به صورت جدی پیگیر هستیم تا مشخص شود کمک هزینه ای که هرسال به بخش بیمه اعضاء خانه سینما اختصاص پیدا می کرده ، تداوم پیدا کند.
سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نیز با تشکر از حضور پررنگ هنرمندان و تلاش های آنها در روزهای اخیر، گفت: این صندوق از همه توان خود برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی هنرمندان استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد: یک اپلیکیشن مشخص طراحی شده تا هنرمندانی که در جنگ اخیر آسیب دیدند میزان خسارت وارد شده را در آن ثبت کنند و پس از بررسی توسط کارشناسان ما بر اساس توان صندوق ، خسارت ها جبران شود.
پوراحمدی با اشاره به برنامه هایی که برای حل مشکلات معیشتی و بیمه سینماگران طراحی شده است، گفت: قصد داریم با استفاده از راهکارهایی همچون اختصاص وام های قرض الحسنه و کم بهره ضمن کمک به جبران خسارت های وارد شده به رونق کسب و کارهای سینماگران کمک کنیم تا ضمن بهبود شرایط ، وضعیت به پیش از جنگ بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه مدیران صندوق اعتباری هنر آماده شنیدن پیشنهادات هنرمندان هستند، بیان داشت: به زودی با حضور در خانه سینما دیداری با روسای صنوف خواهیم داشت تا از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گیریم .
گفتنی است، در این دیدار علی لقمانی، علیرضا حسینی، حبیب اسماعیلی و فریبا کوثری نیز حضور داشتند و دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند.