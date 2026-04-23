فروش سینما یکدهم شد
بررسی آمار فروش سینما در فروردینماه ۱۴۰۵ نشان میدهد با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور صنعت سینما با افتی کمسابقه نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، افتی که در یکی از پرفروشترین مقاطع سال رخ داده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سینماتیکت، مجموع فروش سینما در فروردین ۱۴۰۴ به ۹۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسیده بود. در این بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۴۵ هزار بلیت سینما در قالب ۳۵۸ هزار خرید به فروش رسیده بود.
این در حالی است که در فروردین ۱۴۰۵، مجموع فروش سینما به ۶ میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان کاهش یافته است. تعداد بلیتهای فروختهشده نیز به ۶۰ هزار و ۳۴۲ عدد و تعداد خرید به ۲۳ هزار و ۵۹۷ مورد رسیده است.
مقایسه این دو بازه زمانی نشان میدهد فروش سینما با افتی حدود ۹۳ درصدی مواجه شده است. تعداد بلیتهای فروختهشده نیز بیش از ۹۴ درصد کاهش داشته و تعداد تراکنشهای خرید نیز افتی بیش از ۹۳ درصد را ثبت کرده است.
برای درک بهتر وضعیت کلی بازار، دادههای سمفا نیز تصویر مشابهی را نشان میدهد. مجموع فروش سینما در فروردین ۱۴۰۴ بر اساس این دادهها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیارد تومان کاهش یافته است. این یعنی کل بازار سینما نیز با افتی در حدود ۹۱ درصد مواجه شده است.
بررسی سهم پلتفرمهای مختلف فروش بلیت نیز نشاندهنده تغییر رفتار مخاطبان است. در فروردین ۱۴۰۴، فروش آنلاین از طریق سینماتیکت سهم قابلتوجهی از بازار را در اختیار داشت، اما در فروردین ۱۴۰۵، سهم گیشه حضوری افزایش یافته و فروش آنلاین کاهش محسوسی داشته است.
به طور کلی آمارها نشان میدهد فروردین ۱۴۰۵ یکی از ضعیفترین دورههای سینمای ایران در سالهای اخیر بوده است، دورهای که با افت شدید تقاضا، کاهش فروش و تغییر الگوی خرید مخاطبان همراه شده است.