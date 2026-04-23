به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «گذر» به تاریخ ۴ اردیبهشت، روز جمعه در باگالری برگزار خواهد شد.
هنرمندان این نمایشگاه عبارتند از: ارغوان فلکه، امین رستمیزاده، نگار اورنگ، توفیق نیکخواهبهرامی، شیدا منجمی، رایکا میلانیان، دریسا رحمانی، اصغر اهریپور، سما انوشهر، ناصر عزیزی، جلال شباهنگی، مریم سالور، ناصر اویسی و منوچهرنیازی
«گیاه و انسان، هر یک روایتی مستقل از تجربهی گذر را دربر دارند. ریشهها، گذر و حرکت را در سکوت رج میزنند و ما را از وسوسهی بازگشت، ماندن یا هر گونه تلاش واهی برای پا نهادن دوباره در همان رودخانه قبل بازمیدارند.
هر جا که ریشه است، گریزی از بودن در گذر نیست.
از این روی گیاهان با ریشههایشان گذر میکنند و آدمی با گامهایی از فکر و جان».
علاقهمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند هر روز از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در باگالری حضور یابند.
نشانی باگالری: بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن بست نسترن، پلاک ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳