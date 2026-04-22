سپاه پاسداران، ضامن امنیت، ثبات و بقای ایران است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر نقش راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین امنیت ملی، این نهاد را برآمده از جوهره انقلاب اسلامی و یکی از ارکان بنیادین تضمین بقای ایران،انقلاب و نظام سیاسی کشور دانست.

به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری در پیامی به‌مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تبیین جایگاه راهبردی این نهاد اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از بطن و ماهیت انقلاب اسلامی برآمده است، از ابتدای شکل‌گیری تاکنون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در تضمین بقای ایران، انقلاب و نظام سیاسی کشور ایفای نقش کرده است.

وی با تاکید بر کارکردهای بنیادین سپاه افزود: این نهاد در کنار سایر نیروهای مسلح، با اتکا به تجربه انباشته، آمادگی عملیاتی و انسجام سازمانی، ضامن ثبات، اقتدار و صیانت از ایران، مردم و نظام جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات پیچیده و چندلایه امروز است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به کارنامه بیش از چهار دهه‌ای سپاه پاسداران تصریح کرد: سپاه در طول این سال‌ها همواره به‌عنوان سدی مستحکم در برابر تهدیدات و دشمنی‌ها عمل کرده و در بزنگاه‌های حساس، نقشی تعیین‌کننده در حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ایفا کرده است.

صالحی‌امیری در بخش پایانی این پیام، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این مناسبت را به فرماندهان، پاسداران، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تبریک گفت و از مجاهدت‌ها و تلاش‌های آنان در مسیر صیانت از امنیت و ثبات کشور قدردانی کرد.

 

