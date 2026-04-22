پاسداران این مسیر مقدس، همواره گوش به فرمان ولی فقیه هستند

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است؛

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، جانشین محترم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهدای سلام

با احترام اراده تاریخ ساز حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی مقتدر، جهادی و برخاسته از متن جامعه در دومین روز اردیبهشت سال ۱۳۵۸ برای دفاع از انقلاب نوپای اسلامی و پشتیبانی از امت‌های مظلوم و نهضت‌های استکبار ستیز جهانی، حکایت از آینده‌نگری و ژرف‌اندیشی خردمندانه آن امام همام دارد تا امروز وجود این نهاد مقدس در کنار سایر نیروهای مسلح، تضمین کننده بقاء، دوام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و… باشد.

کارنامه درخشان پاسداران غیور انقلاب اسلامی در طول بیش از چهار دهه خدمتگزاری، حفاظت و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقابله هوشمندانه با انواع تهدیدها و فتنه‌آفرینی‌های دشمنان، بیانگر این نکته است که پاسداران این مسیر مقدس در اوج بصیرت، گوش به فرمان ولایت فقیه، همواره رهرو راستین طریق نورانی امامین انقلاب اسلامی (ره) و فدایی ملت و وطن بوده و هستند.

اینجانب ضمن ادای احترام وافر به مقام شامخ سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (ره)، این روز خجسته را به جنابعالی، آحاد فرماندهان، مسئولین و کارکنان مؤمن، شجاع و مجاهد آن نهاد مردمی، تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت تحت عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) و فرماندهی رهبر فرزانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) پیروز و سربلند باشید.

