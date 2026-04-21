به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ماه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهارکرد:مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، در ادامه تولید آثار بزرگان زبان و ادبیات فارسی، اقدام به تولید و عرضه نرم‌افزار همراه کلیات سعدی شیرازی نموده است.

وی افزود: در این نرم‌افزار متن کامل بوستان و گلستان سعدی، همراه با شرح ابیات اثر استاد محمد خزائلی و توصیف واژگان اشعار برگرفته از لغت‌نامه ۱۵ جلدی مرحوم استاد دهخدا،‌ ارائه شده و تمامی متون و اشعار توسط استاد امیر نوری قرائت گردیده است.

مقیسه ادامه داد: این نرم‌افزار به مناسبت بزرگداشت استاد سخن و شعر فارسی، سعدی شیرازی برای اولین بار در سطح کشور تولید شده است.

علاقمندان برای دریافت رایگان این نرم‌افزار می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی نورسافت و سکوهای اینترنتی بازار و مایکت مراجعه نمایند.

