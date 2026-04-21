همزمان با روز سعدی؛
نرمافزار رایگان اشعار سعدی شیرازی نسخه اندروید عرضه شد
به مناسبت سالروز بزرگداشت سعدی شیرازی، نرمافزار نسخه اندروید این شاعر پرآوازه ایرانی توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی( مرکز نور) عرضه شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ماه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهارکرد:مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، در ادامه تولید آثار بزرگان زبان و ادبیات فارسی، اقدام به تولید و عرضه نرمافزار همراه کلیات سعدی شیرازی نموده است.
وی افزود: در این نرمافزار متن کامل بوستان و گلستان سعدی، همراه با شرح ابیات اثر استاد محمد خزائلی و توصیف واژگان اشعار برگرفته از لغتنامه ۱۵ جلدی مرحوم استاد دهخدا، ارائه شده و تمامی متون و اشعار توسط استاد امیر نوری قرائت گردیده است.
مقیسه ادامه داد: این نرمافزار به مناسبت بزرگداشت استاد سخن و شعر فارسی، سعدی شیرازی برای اولین بار در سطح کشور تولید شده است.
علاقمندان برای دریافت رایگان این نرمافزار میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی نورسافت و سکوهای اینترنتی بازار و مایکت مراجعه نمایند.
جهت دریافت نرمافزار بوستان و گلستان سعدی نسخه همراه، اینجا کلیک کنید: https://www.noorsoft.org/fa/software/View/74237?CategoryItemID=13104