انیمیشن‌هایی که توجه جهانیان را به خود جلب کرد/ ترامپ عروسکی در دست نتانیاهو

این روزها در بین محتواهای تولیدی در فضای مجازی انیمیشن‌های کوتاهی مورد توجه مخاطبان در سراسر دنیا قرار گرفته که با توجه به محتوای سیاسی‌شان افراد بسیاری با بازنشر این آثار درباره تأثیر رسانه‌ای آن‌ها سخن گفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این انیمیشن‌های کوتاه معمولاً با کاراکترهای لگویی، محتوایی مربوط به اتفاقات سیاسی روز و تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران دارند که به دلیل کیفیت بصری و همچنین خلاقیت در روایت با رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل تأثیر رسانه‌ای چشم‌گیری در جهان داشته‌اند.

حتی در برخی برنامه‌های تلویزیونی و اینترنتی کارشناسان و مجری‌های مطرح به این انیمیشن‌ها پرداخته‌اند و تأثیرگذاری آن‌ها تا جایی پیش رفته که حتی واکنش‌هایی سیاسی را نیز در پی داشته‌اند.

در ادامه دو اثر کوتاه از این مجموعه انیمیشن‌ها را مشاهده می‌کنید که اولین اثر رابطه نتانیاهو و رئیس جمهورهای ایالات متحده آمریکا را در فضایی انتزاعی به تصویر می‌کشد و ترامپ و بایدن را عروسکی در دست نتانیاهو نشان می‌دهد.

دومین اثر نیز به توییت توهین‌آمیز ترامپ اشاره دارد که در واکنش به اظهارات پاپ منتشر کرد.

حجم ویدیو: 11.85M | مدت زمان ویدیو: 00:01:18 دانلود ویدیو
حجم ویدیو: 71.24M | مدت زمان ویدیو: 00:02:48 دانلود ویدیو
