به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ویژه‌برنامه «ایران، تئاتر، تئاترشهر»، عصر روز دوشنبه سی و یکم فروردین ماه در قالب یک رویداد هم دلانه که آغازگر سال جدید اهالی تئاتر بود با برگزاری چند برنامه نمایشی ، گرامیداشت هنرمندان فقید عرصه سینما و تئاتر و یادبود شهدای دانش اموز مدرسه شجره طیبه میناب در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر برگزار شد.

سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر، میزبان این ویژه‌برنامه، در قالب گرامی‌داشت هنرمندان درگذشته تئاتر و سینما در سال ۱۴۰۴، هم‌دردی با هنرمندان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم و سوگ‌یادِ شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود.

محمد فرشته‌‌نژاد، آهنگساز تئاتر، این مراسم را با اجرای قطعاتی موسیقایی آغاز کرد و با تبریک سال نو به حاضران، آرزو کرد که همکاران تئاتری‌اش، پرچم هنرهای نمایشی را تا جایی که ممکن است، افراشته نگه دارند.

سهیلا جوادی، گریمور تئاتر و همسر زنده‌یاد علی سلیمانی نیز در ادامه این برنامه با خواندن دل‌نوشته‌ای از ویرانی خانه‌اش به واسطه جنگ تحمیلی سوم و نگرانی‌اش برای سلامتی همسایگان و اهالی محل‌شان گفت.

پخش قطعه موسیقی «ایران» از زند‌یاد محمد نوری، کلیپی از هنرمندان درگذشته تئاتر و سینما در سال گذشته از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه «ایران، تئاتر، تئاترشهر» بود.

مهرداد ضیایی، بازیگر و کارگردان تئاتر نیز در قالب یک مونولوگ، به تئاترشهر و روزگاری که این مجموعه فرهنگی و هنری سپری کرده است، پرداخت. او تئاترشهر را قبله آمال هنرمندان تئاتر معرفی کرد که با وجود تمامی فرازونشیب‌ها، همچنان استوار و پابرجا و خانه اهالی تئاتر است.

پخش تیزری به مناسبت گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و قطعاتی موسیقایی در پاسداشت وطن، بخش‌های دیگر این برنامه صمیمانه در قلب تپنده تئاتر ایران بود.

در پایان این آیین مجری برنامه به نمایندگی از هنرمندان و اهالی تئاتر شهر از هنرمندانی چون کورش نریمانی، بهنام تشکر، جلال تجنگی، مارال فرجاد، وحید نفر، وحید لک، حبیب دانش ،بیتا عالمی ، کورش سلیمانی، ناصح کامکاری، حمید گلی، علیرضا مصلح تهرانی، چیستا یثربی، فرهاد قائمیان ، فاطمه خدابندلو، هرمز هدایت، بیتا عالمی ، عادل بزدوده، ترمه فرهمند پویا که منازل مسکونی‌شان به واسطه حمله دشمنان آمریکایی-صهیونیستی مورد آسیب و تخریب قرار گرفته است، یاد کرد.

تاجبخش فناییان ، محمدرضا خاکی، خسرو شهراز، اتابک نادری، سعید داخ، عباس جمالی، الهه شه‌پرست، حسن جودکی، محمود فرهنگ، فرزان دلفانی، مهدی صفاری‌نژاد، علی یداللهی، حسین مسافرآستانه، مرتضی برزگرزادگان، سیدجواد روشن، وحید نفر، میثم یوسفی، منوچهر اکبرلو، سیروس همتی، زری اماد، حجت علیخانی، کهبد تاراج، داوود نامور، مهدی حاجیان ، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایرانی، کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر، امیر مشهدی عباس مدیر تالار هنر، امین اشرفی مدیر تماشاخانه ایرانشهر، محمد بهرامی رییس هیات مدیره خانه تئاتر، علیرضا گیلوری مدیر عامل خانه تئاتر، سجاد شفیعی مدیرروابط عمومی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ ، حامد اویسی روابط عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی و تعدادی دیگر از هنرمندان عرصه تئاتر از حاضران در این برنامه بودند.

