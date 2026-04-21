در گفتگوی علیرضا قیامتی با ایلنا مطرح شد؛
میهن دوستی را باید از فردوسی بیاموزیم/ برای فردوسی مهمترین مساله ایران بود
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاهنامه در حفظ هویت ملی، زبان فارسی، حفاظت از ایران، ترویج میهن دوستی نقش بسیار موثری داشته و کمتر اثر ادبی در دنیا یافت میشود که چنین تاثیرگذار باشد. به همین روی است که در مواقع حساس و بحرانی همچون جنگ تحمیلی اخیر، ایرانیان نه تنها از کشور مهاجرت نمیکنند، بلکه هرکجا که لازم باشد از میهن دفاع میکنند.
علیرضا قیامتی، شاهنامه پژوه به خبرنگار ایلنا گفت: شاهنامه بزرگترین حماسه جهان و بزرگترین اثری است که در تدوین و تثبیت هویت ملی یک کشور نقش داشته است. هیچ کتابی به اندازه شاهنامه چنین تاثیری نداشته است. حتی ایلیاد و ادیسه هومر و یا ماهاباراتا در هندوستان، لیان شامپو در چین نیز چنان نقش تاثیرگذاری در هویت یک ملت ایفا نکردهاند.
او افزود: در زمانهای که زبان فارسی، هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی در خطر بود و همه چیز به تقدیر سپرده شده بود و حتی میرفت که هرآنچه نشان ایران و ایرانی دارد همه نابود شوند، فردوسی بیش از هر دانشمند، شهریار و فرمانروایی توانست با شمشیر اندیشه و تفکر و فرهنگ، ایران و زبان فارسی را حفظ کند.
قیامتی گفت: به عقیده فردوسی فردی شایسته پادشاهی است که بتواند نگهبان بزرگ ایران زمین باشد و ما نمونههایی از آن را در کل شاهنامه مشاهده میکنیم. فردوسی برای ایران جان خود را در طبق اخلاص گذاشته بود و حتی زمانی که بیمار میشود نگران این نیست که مرگ فرامیرسد بلکه نگران این است که شاهنامه ناتمام بماند و اگر چنین شود نسلهای بعدی چگونه میتوانند ایران را حفظ کنند.
او افزود: شاهنامه درس میهندوستی میدهد:
همی خواهم از دادگر یک خدای
که چندان بمانم به گیتی به جای
که این نامه شهریاران پیش
بپیوندم از خوب گفتار خویش
همچنین در جای دیگرثی گفته است:
بترسیدم از گردش روزگار
مگر خود درنگم نباشد بسی
بباید سپردن به دیگر کسی
و دیگر که گنجم وفادار نیست
قیامتی گفت: در دوران سالخوردگی فردوسی همه چیز خود را فدای شاهنامه کرده بود و در تنگدستی بود. البته او در دوران جوانی دو آبادی داشت اما در کهنسالی سرمایهای نداشت:
مرا دخل و خرج در برابر بدی
زمانه مرا چون برادر بودی
یکسال تگرگ محصول باغ او را خراب میکند و فردوسی تنگدستتر از گذشته میشود:
تگرگ آمد امسال بر سان مرگ
مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ
اگرچه تنگدستی برایش دردناک است اما مهمترین مساله برای او ایران است:
که ایران چوباغیست خرم بهار
شکفته همیشه گل کامگار
پر از نرگس و نار و سیب و بهی
چو پالیز گردد ز مردم تهی
او افزود: شاهنامه بهترین درس میهن دوستی است. فردوسی معتقد است زمانی که ایران در خطر است همگی باید در جوش و خروش باشیم:
که پیش آمد این کار دشوار خوار
نشاید کزین پس چمیم و چریم
وگر تاج را خویشتن پروریم
جهاندار نپسندد از ما ستم
که باشیم شادان و دهقان دژم
این پژوهشگر گفت: فرمانروایان ایران قدرت خود را از آن کردگار میدانند و میگویند که برای نگهداشت و پاسداری از ایران آمدهاند:
که دادار کیهان مرا یاور است
که از دانش برتران برتر است
به نیروی آن پادشاه بزرگ
من ایران نگه دارم از چنگ گرگ
او افزود: زمانی که فردوسی از حمله دشمنان به ایران روایت میکند، با درد و اندوه از آن واقعه میگوید:
دل من پر از خون شد و رویْ زرد
دهن خشک و لبها شده لاژورد
که تا من شدم پهلوان از میان
چنین تیره شد بخت ساسانیان
قیامتی گفت: همچنین زمانی که پهلوانان برای جنگ اعزام میشوند آخرین سفارش و وصیتشان به مادران و اقوام حفاظت و نگهداری از ایران است. مثلا زمانی که رستم فرخزاد برای نبرد در مقابل سپاه دشمن میرود، میگوید:
سخنها که گفتم به مادر بگوی
کزین پس نبیند مرا نیز روی
رهایی نیابم سرانجام ازین
خوشا باد نوشین ایران زمین
او تاکید کرد: این کتاب به ما درس ایران دوستی میدهد. هیچ اثری در جهان به این میزان میهندوستی را ترویج نمیدهد:
تن و جان فدای سپهبد کنم
طلسم و تن جادوان بشکنم
هر آن کس که زنده است از ایرانیان
بیارم ببندم کمر بر میان
عضو هیئت مدیره بنیاد فردوسی گفت: در جای دیگری نیز رستم زمانی که از جنگ با کیقباد بازمیگردد و باد ایران به صورتش میخورد، دردش التیام میابد و جانی دوباره میابد:
چو رستم به نزدیک ایران رسید
سر کاخ کیخسرو آمد پدید
یکی باد نوشین درود سپهر
به رستم رسانید شادان به مهر
او افزود: در جای دیگری نیز زمانی که سیاوش دور از ایران در توران زندگی میکند و نام ایران را میشوند به گریه میافتد. در زمان جنگ رستم و سهراب نیز کیکاوس موفق نمیشود رستم را راضی کند که به آن جنگ برود، اما گودرز به رستم میگوید اگر در نبرد شرکت نکنی، ایران شکست میخورد و رستم هم راضی میشود.