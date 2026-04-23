عکسهایی از محل عروج پیامبر اسلام (ص)
جلوههایی از هنر در جوار «مسجدالاقصی»
«قبةالصخره» زیارتگاهی هشتضلعی اسلامی در مرکز مجموعه مسجد الاقصی قرار دارد. گنبد طلایی این مکان مقدس را همه میشناسند اما کسی از درون آن خبر ندارد. «الجزیره» طی یک گزارش مخاطب را با نادرترین تور مجازی مواجه کررده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خبرگزاری الجزیره به تازگی مطلبی را منتشر کرده که به «قبهالصخره» (مکان عروج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد.
«قبةالصخره» و «مسجدالاقصی» در جوار هم
«قبةالصخره» زیارتگاهی هشتضلعی اسلامی در مرکز مجموعه «مسجدالاقصی» بر فراز کوه معبد در شهر قدیم اورشلیم است. این بنا کهنترین اثر برجایمانده از معماری اسلامی در جهان و نخستین ساختمان مذهبی شناختهشده بهلحاظ باستانشناختی است که به فرمان یک حاکم مسلمان ساخته شده و کهنترین کتیبههای اعلام اسلام و پیامبری محمد را دربرمیگیرد. گنبد زرین و نمای کاشیکاری آبی آن از شناختهشدهترین نشانههای شهر اورشلیم بهشمار میرود.
گزارش «الجزیره»، اینگونه آغاز شده است:
«قبهالصخره» بر فراز مکانی است که حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآله) از آنجا به آسمان عروج کرد و در آنجا با پیامبران پیشین ملاقات نمود. روبروی مسجد قبله در ضلع شمالی مسجد الاقصی قرار دارد.
یکی از زیباییهای این بنا گنبد آن است. و آنچه در اینباره مورد توجه است، جلوههای هنری درون آن است که رسانهها و عکاسان کمتر به آن پرداختهاند.
به راستی درون این گنبد چه خبر است؟
این گنبد به طور مداوم در حال مرمت است، اما معمولاً کار مرمت در ماه مبارک رمضان متوقف میشود. تجهیزات مرمت نیز برداشته میشوند تا این مکان به فضایی برای پذیرایی از زنان آماده شود.
عکاس و خبرنگار «الجزیره» مخاطبان را به یک تور تصویری نادر بردهاند تا آنها تزئینات گنبد را از داخل ببینند.
درون گنبد واجد شاهکارهایی است که نوشتهها، خطوط و نقاشیهای تزئینی و طلاکاری شده را دربرمیگیرد. این سازهها که بر اساس قواعد معماری طراحی شدهاند را ماهرترین صنعتگران ساخته و اجار کردهاند.
«مقبهالصخره» روبروی «مسجدالقبلی» در محوطه «مسجدالاقصی» واقع شده
«قبهالصخره» از موزاییکهایی ساخته شده که هر زمان آسیب ببینند، مرمت میشوند
در زمان سلطنت سلطان سلیمان قانونی عثمانی، گنبد با کاشیکاری تزئین شده است
ساختمان «قبهالصخره» شامل ۵۶ پنجره شیشهای رنگی و تزیین شده است
«قبهالصخره» در طول اعصار مختلف، مورد توجه حاکمان مسلمان بوده
نمازخانه «قبهالصخره» در ماه رمضان و روزهای جمعه مختص زنان است
در مورد تاریخ اتمام ساخت گنبد اختلاف نظر وجود دارد، اما به احتمال زیاد در سال ۷۲ هجری قمری بوده است