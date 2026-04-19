«ایران. تئاتر. تئاترشهر»؛ آغاز سال جدید تئاتریها و چند یادبود مهم
ویژه برنامه «ایران. تئاتر. تئاترشهر» در قالب دیدار و احوالپرسی اهالی تئاتر در روزهای پس از جنگ تحمیلی سوّم، گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان فقید در سال ۱۴۰۴ و یادبود شهدای دانش آموز میناب برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، ویژه برنامه «ایران. تئاتر. تئاترشهر» در قالب یک رویداد همدلانه و با گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته تئاتر در سال ۱۴۰۴، هم دردی با هنرمندان آسیب دیده در جنگ و یادبود شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب روز دوشنبه سی و یکم فروردین ماه با حضور هنرمندان، مدیران و اعضای صنوف مختلف خانه تئاتر، مدیران تماشاخانههای خصوصی و دولتی و فعالان هنرهای نمایشی و برگزاری چند برنامه «روز دوشنبه، ۳۱ فروردین» در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر برگزار میشود.
گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته تئاتر و سینما در سال ۱۴۰۴، یادبود شهدای مظلوم کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه میناب، اجرای چند قطعه نمایشی با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان شاخص عرصه تئاتر و برخی از هنرمندانی که منازلشان در جریان جنگ تحمیلی رمضان آسیب جدی دیده، اجرای چند قطعه موسیقایی با هنرمندی محمد فرشته نژاد و معرفی برنامه تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر و دیگر تماشاخانههای دولتی و خصوصی از جمله برنامههای مختلف این رویداد هستند.
ویژه برنامه «ایران. تئاتر. تئاترشهر» ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.