اعلام نمایشهای برگزیده هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی
هیات انتخاب هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی، اسامی ۱۲ نمایش برگزیده برای حضور در بخش صحنهای این رویداد هنری را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، هیات انتخاب هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی، آثار راهیافته به بخش صحنهای این دوره از جشنواره را معرفی کرد که بر اساس آن، ۱۲ اثر نمایشی از استانهای مختلف کشور برای رقابت نهایی انتخاب شدهاند.
بر پایه این گزارش، نمایشهای «اگه میتونی من رو بگیر» به کارگردانی غریب منوچهری از اردبیل، «کفترباز» به کارگردانی میثم نویریان از تهران، «آش» به کارگردانی پویان عطایی از اصفهان، «روزنه» به کارگردانی فرناز فتحراضی از آذرشهر، «پا نما» به کارگردانی مهیار هزارجریبی از بهشهر، «سلسله» به کارگردانی محمدرضا شاهمردی از قم و «روز بیست و نهم ساعت نه» به کارگردانی محسن مسعودیفر از نیشابور در این بخش حضور دارند.
همچنین نمایشهای «هفت هشتم» به کارگردانی علیاصغر سعادتپور از ساوه، «گوهر» به کارگردانی محمد یوسفیزاده از مرند، «در باران آمد» به کارگردانی علی جاور از یزد، «رنج قالی» به کارگردانی ایمان ملکیپور از اراک و «آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود بر گور من بکارش» به کارگردانی علیرضا داوری از بندرعباس دیگر آثار منتخب این دوره هستند.
گفتنی است، هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی به دبیری نعمتاله پایان، از چهارم تا هشتم اردیبهشتماه سال جاری به میزبانی شهر تبریز و با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.