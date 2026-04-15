اختتامیه هفته هنر انقلاب در میدان ولیعصر برگزار میشود
آیین اختتامیه «هفته هنر انقلاب اسلامی» روز ۲۷ فروردینماه ۱۴۰۵ در میدان حضرت ولیعصر (ع) برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۲۰ با حضور هنرمندان، فعالان فرهنگی و عموم مردم در یکی از اصلیترین میادین شهر تهران برگزار میشود و بهعنوان نقطه پایانی مجموعه برنامههای هفته هنر انقلاب، میزبان بخشهایی متنوع از اجراهای هنری خواهد بود.
«هفته هنر انقلاب اسلامی» که هرساله همزمان با سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود، در این دوره نیز با برگزاری نمایشهای میدانی، پرفورمنسها، شبهای شعر و برنامههای هنری در تهران و سایر استانها همراه بوده است.
اختتامیه این رویداد نیز در ادامه همین مسیر، با هدف جمعبندی و ارائه بخشی از دستاوردهای هنرمندان حاضر در این هفته، در میدان حضرت ولیعصر (ع) برگزار میشود.