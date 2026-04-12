«تفنگ برنو»، اثری تازه و خواندنی از نشر سرو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کتاب تفنگ برنو نوشته اکبر خوردچشم در 138 صفحه و با شمارگان 230 نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

رمان تفنگ برنو؛ داستان نویسنده ای است که سر از مناطق مرزی قصر شیرین درآورده تا فیلمنامه ای بنویسد. اما به خاطر انفجار مین عمل نکرده ای به کما می رود و به چهل و چند سال پیش برمی گردد. روزهای آغازین جنگ که رژیم بعث عراق به روستاهای مرزی حمله کرده و همه را به خاک و خون می کشد. در این میان زن و شوهری جوان همراه کودک دو سالۀ خود و تعدادی پاسدار قصد دارند یک تنه در مقابل متجاوزان ایستادگی کنند تا به همه ثابت شود؛ مردم غیور ایران به هر تجاوزی پاسخ دندان شکن می دهد؛ ولی خاک به دشمن نمی دهد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

کل ممد در ماشین را محکم گرفت و دادزد:« سرجایت بمان!» سپس پایش را روی پدال گاز گذاشت و وانت از جا کنده شد. زیاد دور نشده بود، صدای سوت گلولۀ توپ آمد و به دنبالش انفجار مهیبی رخ داد.

گرد و خاک خوابید. اثری از لیلا دیده نمی شد.گلولۀ توپ در نیم متری او به زمین خورده بود.

معصومه تا فهمید چه اتفاقی افتاده، به سر و صورتش چنگ انداخت و فریاد زد:« وای زن برادرم... وای...» سپس از هوش رفت. جواد هم گریه می کرد و مادرش را می خواست.

گلوله های توپ بی هوا به زمین می خوردند. دود و آتش همه جا را گرفته بود و چشم چشم را نمی دید.کل ممدکاری وحشت زده بود. پایش را روی پدال گاز فشار می داد و وانت دیوانه وار از ده دور می شد. او زیر لب تکرار می کرد: « خدایا... خودت رحم کن... خدایا...»

این کتاب با شمارگان 230 نسخه و بهای 200هزارتومان منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره 57825000 داخلی (656 و657) تماس حاصل فرمایند.

