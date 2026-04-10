علمای پاکستان به مناسبت اربعین امام شهید گردهم آمدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این همایش که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهیدان محور مقاومت علی الخصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و اعلام وفاداری مطلق به جانشین بر حق ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برپا شده بود، شاهد حضور حماسی خانواده‌های معظم شهدا، علما، اندیشمندان، نخبگان سیاسی، دانشجویان و خبرنگاران بود.



مراسم با تلاوت ملکوتی آیاتی از کلام‌الله مجید توسط قاری اکرام راکی آغاز شد و با شعارهای پرشور حاضرین در حمایت از حاکمیت الهی و ولایت فقیه ادامه یافت.



حجت‌الاسلام شیخ غلام‌حسن عابدی ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های شهدا، به کالبدشکافی توطئه‌های استکبار جهانی پرداخت. وی بر این نکته کلیدی تأکید کرد که رمز پیروزی و سعادت امت اسلامی تنها در گرو پیوند ناگسستنی با مقام ولایت و تکیه بر هدایت‌های علمای ربانی است.



وی با تقبیح هرگونه همکاری با نظام‌های غیرالهی، آن را مسیری منتهی به شکست توصیف کرد.



اجمل ذاکری و افضل ذاکری با اجرای سرودها و اشعار حماسی در وصف ایثار شهیدان، فضای معنوی خاصی به سالن بخشیدند.



در ادامه، نثار جیو، خبرنگار ارشد منطقه، با بررسی ابعاد حوادث اخیر، بر لزوم انجام تحقیقات اصولی و بی‌طرفانه تأکید کرد و نسبت به تلاش دشمنان برای تحمیل تفکر نظامی‌گری و تضعیف بنیان‌های اصیل خانوادگی و اجتماعی در جوامع اسلامی هشدار داد.



حجت‌الاسلام سید مظاهر موسوی در بیانات خود به نقش حیاتی جوانان در بدنه انقلاب اشاره کرد و یادآور شد که قدرت واقعی یک جامعه در گرو محبت و انگیزه‌ی نسل جوان به آرمان‌های دینی است.



حجت‌الاسلام سید عباس موسوی با تحلیل ابعاد شهادت رهبر فقید، خاطرنشان کرد که این حادثه هرچند بر اساس یک توطئه سازمان‌یافته دشمن شکل گرفت، اما خون مطهر ایشان موجب بیداری شگرف در میان بشریت و تقویت جبهه مقاومت شد.



در این بخش از مراسم، با اهدای «نشان مقاومت» به خانواده‌های معزز شهدا، از صبر و پایداری آنان تجلیل به عمل آمد.



میثم کاظم، شخصیت سیاسی بلتستان نیز با قرائت اشعار علامه اقبال لاهوری، پیوند عاطفی مردم منطقه با انقلاب ایران را ترسیم کرد و پایداری خانواده‌های شهدا را با حماسه عاشورا پیوند زد.



در بخش دیگری از همایش، حسن حسرت، اندیشمند و تحلیلگر، با تمجید از ۴۷ سال ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه، حمایت قاطع علمی، عملی و مالی خود را از حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای اعلام داشت.



حجت‌الاسلام مشتاق حکمی بر لزوم مشارکت همه نخبگان در تصمیم‌گیری‌های کلان و تقویت اعتماد میان مردم و روحانیت تأکید کرد.



در پایان این نشست، با توجه به حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام، بیانیه مشترک شرکت‌کنندگان تنظیم و توسط حجت‌الاسلام شیخ احمد علی نوری، رئیس مجلس علمای مکتب اهل‌بیت بلتستان، قرائت شد.



این بیانیه که مانیفست اعتقادی و سیاسی مؤمنان منطقه در دفاع از حریم ولایت محسوب می‌شود، با محکومیت تجاوزات استکبار، بر حرمت هرگونه همکاری با متجاوزان تأکید ورزید.



مراسم با دعای سید علی موسوی برای نصرت نهایی رزمندگان اسلام و با اجرای شایسته شیخ اکبر رجایی به کار خود پایان داد.







متن کامل بیانیه مشترک تجدید میثاق به شرح ذیل است:



بسم اللہ الرحمن الرحیم



یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قَاتِلُوا الَّذِیۡنَ یَلُوۡنَکُمۡ مِّنَ الۡکُفَّارِ وَ لۡیَجِدُوۡا فِیۡکُمۡ غِلۡظَۃً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ مَعَ الۡمُتَّقِیۡنَ﴿التوبہ: 123﴾



تمام ستایش‌ها از آنِ خداوندی است که یاور مستضعفان و نابودکنندهٔ ستمگران است، و درود و سلام بر پیامبر رحمت، حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خاندان پاک او، صحابه و پیروان راستین ایشان تا روز قیامت.



ای امت اسلامی! ای نخبگان بیدار! و ای رهبران کشورهای اسلامی! در این مقطع حساس تاریخی که ائتلاف تجاوزگر آمریکایی-صهیونیستی با نقض همهٔ اصول، به یک کشور اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران حمله کرده و حرمت آن را خدشه‌دار ساخته است، سکوت هرگز جایز نیست.



علمای امت اسلامی، با درک مسئولیت الهی خود، بر اساس آیه شریفه: الَّذِیۡنَ یُبَلِّغُوۡنَ رِسٰلٰتِ اللّٰہِ وَ یَخۡشَوۡنَہٗ وَ لَا یَخۡشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰہَ ﴿الاحزاب: 39﴾ مواضع شرعی و فقهی خود را چنین اعلام می‌دارند:



1. محکومیت شدید تجاوز آمریکا و صهیونیسم و وجوب حمایت از ایران.



2. هرگونه کمک به دشمن متجاوز، به‌طور قطعی حرام است.



3. فراهم‌سازی مسیرهای زمینی و هوایی برای متجاوزان حرام است.



در پایان، علمای جهان اسلام از همهٔ مسلمانان و اندیشمندان خواستند که با اتحاد، بصیرت و آگاهی، توطئه‌های تفرقه‌افکنانهٔ دشمن را خنثی کرده و در کنار ملت ایران بایستند. خداوند وعده داده است: وَ لَیَنۡصُرَنَّ اللّٰہُ مَنۡ یَّنۡصُرُہٗ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیٌّ عَزِیۡزٌ ﴿الحج: 40﴾

