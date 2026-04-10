داکا میزبان نمایشگاه عکس گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب شد

در پی حادثه تلخ مدرسه میناب و با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و بازتاب جنایت‌های آمریکایی صهیونیستی، نمایشگاه عکسی در مدرسه جمهوری اسلامی ایران در داکا برپا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این نمایشگاه با به نمایش گذاشتن تصاویری مستند از این رویداد، کوشید تا ابعاد این حنایت و تأثیرات عمیق آن بر جامعه به ویژه بر دانش آموزان و خانواده‌های آنان را بازتاب دهد.

نمایشگاه عکس گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب فرصتی مغتنم برای بازدیدکنندگان است تا با ابعاد این حادثه تلخ بیشتر آشنا شده و با تأمل در تصاویر و روایت‌های ارائه شده، پیام‌های عمیق آن را درک کنند.

شایان ذکر است، این نمایشگاه روز چهارشنبه 19 فروردین‌ماه برای بازدید دانش آموزان این مدرسه و اولیای آنان دایر شد و با توجه به استقبال علاقه‌مندان مقرر شده تا هفته آینده در محل دانشگاه داکا برگزار شود.

