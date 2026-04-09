بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران درباره وضعیت رسانهها و معیشت روزنامهنگاران
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران درباره وضعیت رسانهها و معیشت روزنامهنگاران در بیانیه به تشریح وضعیت فعلی رسانهها و روزنامهنگاران پرداخت و بر ضرورت حمایت از رسانهها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مان این بیانیه به شرح زیر است:
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رسانههای حرفهای، مسئول و قابل اعتماد برای تقویت همبستگی ملی و ارتقای آگاهی عمومی نیاز دارد، تداوم فشارهای اقتصادی و محدودیتهای زیرساختی، حیات رسانههای مکتوب و برخط و معیشت روزنامهنگاران را با چالشهای جدی مواجه کرده است و تداوم این روند در صورت بیتوجهی، میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و رسانهای کشور بینجامد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با درک شرایط حساس کشور و ضرورت همراهی رسانهها در ایفای نقش ملی خود، بر این باور است که پایداری رسانهها، بخشی جداییناپذیر از ثبات و امنیت اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، شواهد میدانی و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در ماههای اخیر، تشدید مشکلات مالی مؤسسات رسانهای، در کنار افزایش چشمگیر هزینههای تولید ـ بهویژه در حوزه کاغذ و چاپ ـ کاهش منابع درآمدی، خصوصاً در بخش تبلیغات، و نیز اختلال در دسترسی به زیرساختهای ارتباطی اینترنت، فعالیت بسیاری از رسانهها را با دشواریهای مضاعف مواجه ساخته است.
در این میان، محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت بینالمللی، آثار عمیقتری بر عملکرد رسانههای برخط برجای گذاشته است. قطع دسترسی، محدود شدن برخی بسترهای ارتباطی، دشواری در انتشار و توزیع محتوا و اختلال در ارتباط دوسویه با مخاطبان، عملاً بخشی از کارکردهای اصلی رسانههای دیجیتال را با اختلال مواجه کرده است. این شرایط نهتنها امکان اطلاعرسانی بهموقع و رقابت حرفهای را کاهش داده، بلکه موجب اُفت محسوس بازدید، کاهش درآمدهای وابسته به ترافیک و تبلیغات، و تضعیف جایگاه رسانههای داخلی در فضای اطلاعرسانی شده است.
در نتیجه این شرایط، برخی مطبوعات ناگزیر به کاهش حجم و تعداد صفحات خود شدهاند و شماری از رسانهها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردهاند. همزمان، رسانههای اینترنتی نیز به دلیل کاهش دسترسی مخاطبان، با اُفت کارایی و درآمد مواجه شدهاند.
پیامد نگرانکننده این روند، بروز موجی از تعدیل نیرو در اسفندماه و فروردینماه بوده است که به بیکار شدن تعدادی از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای انجامیده و این امر علاوه بر فشارهای معیشتی بر این قشر، موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت حرفهای و تجربه ارزشمند رسانهای کشور میشود.
بدیهی است در چنین شرایطی، تداوم فعالیت رسانههای حرفهای و مستقل، مستلزم فراهم بودن حداقلهای اقتصادی و زیرساختی است. بیتوجهی به این ضرورت، رسانهها را در ایفای نقش اطلاعرسانی دقیق و بهموقع با محدودیت مواجه میکند و البته میتواند زمینهساز کاهش اعتماد عمومی و تضعیف جریان اطلاعرسانی مسئولانه شود.
انجمن از زمانی که در جریان مشکلات همکاران در رسانهها قرار گرفت (اسفند گذشته) از طریق رییس هیات مدیره با برخی مدیران مسئول مرتبط تماس گرفت و ضمن تشریح وضعیت دشوار کشور از ایشان خواست روند تعدیل نیرو را متوقف یا حداقل تا سال جدید به تعویق بیندازند. متاسفانه در عمل این درخواستها و رایزنیها نتایج اندکی داشت.
بر این اساس، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از رسانهها، توجه جدی متولیان امر را به موارد زیر جلب میکند:
• اتخاذ تدابیر فوری برای مدیریت و کاهش هزینههای تأمین کاغذ و چاپ برای مطبوعات
• تسهیل دسترسی پایدار رسانههای برخط به زیرساختهای ارتباطی بهمنظور حفظ ارتباط مؤثر با مخاطبان
• طراحی و اجرای سازوکارهای حمایتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از روزنامهنگاران بیکارشده
• تقویت گفتوگوی سازنده با نهادهای صنفی رسانهای برای بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی در مدیریت شرایط موجود
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با تأکید بر رویکرد مسئولانه و حرفهای رسانهها، آمادگی خود را برای هر نوع همکاری که به بهبود وضعیت همکارانمان بینجامد، اعلام میدارد و امید دارد با توجه به شرایط موجود، تصمیمات مؤثر و بهموقع در جهت حفظ و تقویت این رکن مهم جامعه اتخاذ شود.