پیام مدیرعامل بنیاد رودکی در گرامی‌داشت روز هنر انقلاب اسلامی

مدیرعامل بنیاد رودکی به مناسبت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی پیامی منتشر کرد.

محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی به مناسبت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی پیامی منتشر کرد.

 در این پیام آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیستم فروردین‌ماه، روز هنر انقلاب اسلامی، یادآور نام و خاطره شهید سید مرتضی آوینی است؛ هنرمندی متعهد که هنر را به میدان روایت حقیقت آورد و خود در مسیر ثبت آن، به حقیقت پیوست.

هنر انقلاب اسلامی، همواره فراتر از زیبایی، جلوه‌ای از ایمان، تعهد و روایت ایستادگی مردمانی بوده است که در بزنگاه‌های تاریخ، رشادت را معنا کرده‌اند. آوینی با نگاهی عارفانه نشان داد که چگونه می‌توان از دل رنج و مقاومت، اثری ماندگار و اثرگذار خلق کرد.

امروز نیز در امتداد همان مسیر، حوادث تلخ و سرنوشت‌ساز زمانه ما، از جنگ‌ها تا شهادت رهبر و جمعی از مردم و فرماندهان، ضرورت روایت هنرمندانه را دوچندان کرده است؛ روایتی که باید از سطح خبر فراتر رفته و به عمق احساس و ادراک مخاطب برسد.

هنر در چنین شرایطی، نه تماشاگر، بلکه شاهدی مسئول است؛ شاهدی که باید حقیقت را ببیند و آن را به زبان ماندگار هنر بازآفرینی کند.

بنیاد رودکی نیز خود را متعهد به این مسیر دانسته و در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، پژواک این ایثار و همبستگی را ماندگار سازد.

بیستم فروردین یادآور این حقیقت است که راه آوینی، همچنان جاری و زنده است؛ مسیری که در آن، هر هنرمند می‌تواند راوی نور و هر اثر، سندی از ایستادگی باشد.

این روز را گرامی می‌داریم و با ادای احترام به مقام شهیدان، بر تداوم روایت حقیقت تأکید می‌کنیم.»

