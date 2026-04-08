به گزارش ایلنا، استیون کینگ، نویسنده و رمان‌نویس مشهور آمریکایی، پس از اعلام پذیرش شروط دهگانه ایران ازسوی ترامپ و شکست قطعی وی در حمله به ایران در شبکه مجازی نوشت: در ماه فوریه، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در ایالات متحده ۲.۹۱ دلار بود. الان شده ۴.۲۲ دلار. این نتیجه انتخاب یک احمق به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده و اجازه دادن به او برای شروع یک جنگ بدون تأیید کنگره بود.

