نویسنده آمریکایی:
ترامپ یک بازنده بزرگ است
به گزارش ایلنا، دن وینسلو، نویسنده معروف آمریکایی، پس از پذیرش شروطه دهگانه ایران ازسوی ترامپ برای آتشبس، در شبکه مجازی خود نوشت: ترامپ یک فاجعه بینالمللی سر هیچ و پوچ به راه انداخت و بعد وارد مذاکرهای شد که در آن، همهچیز را از دست داد. این مرد یک بازندهی بزرگ است که توسط ۷۷ میلیون آمریکایی گمراه و سرگردان انتخاب شده. آمریکا در دوران ترامپ ضعیف است.