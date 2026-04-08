ترامپ یک بازنده بزرگ است

به گزارش ایلنا، دن وینسلو، نویسنده معروف آمریکایی، پس از پذیرش شروطه دهگانه ایران ازسوی ترامپ برای آتش‌بس، در شبکه مجازی خود نوشت: ترامپ یک فاجعه بین‌المللی سر هیچ و پوچ به راه انداخت و بعد وارد مذاکره‌ای شد که در آن، همه‌چیز را از دست داد. این مرد یک بازنده‌ی بزرگ است که توسط ۷۷ میلیون آمریکایی گمراه و سرگردان انتخاب شده. آمریکا در دوران ترامپ ضعیف است.

